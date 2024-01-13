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旅遊

韓國冬日限定活動 首爾鬧市$6溜冰超抵玩

【明報專訊】香港冬日不算太冷，很多人放假就特別喜歡飛奔到冰天雪地的遊點，韓國是其中一個熱門選擇。由每年12月初雪開始至翌年2月前，在首爾附近均有一系列冬季限定活動，大家可在市區溜冰，在公園雪橇場滑雪橇；又或者到近郊江原道參加一年一度的平昌鱒魚節，玩冰釣鱒魚、徒手抓黃金鱒魚等，順道食便宜韓牛。是時候到韓國走一轉了。

每年12月中下旬開始，首爾廣場內正中央的大型溜冰場都會開放，每位入場費為每小時1000韓圜（約6港元，大小同價），已包租借溜冰鞋和安全帽費用，甚為抵玩。場內設有咖啡區、點心吧、休息區和儲物空間，旁邊另有兒童專用的小型溜冰練習場。外地遊客要購票也很方便，可到售票處或使用現場的自動售票機。由於首爾廣場溜冰場交通便利，玩完之後還可步行至明洞，繼續吃喝玩樂，所以吸引了大量本地及海外遊人前來溜冰玩樂。提提大家，入場人士須戴手套，而溜冰鞋以韓國鞋碼為準，如本身穿240號，可選240或245號，建議穿長襪。

漢江公園滑雪橇親子樂

要在首爾市內感受冬日氣氛，也可到漢江公園雪橇場玩雪、滑雪橇。今年纛島、蠶院、汝矣島的漢江公園均設戶外雪橇場，場地分一般滑道及6歲或以下兒童適用滑道。滑道設有護欄和防撞護墊，以確保使用者安全。場內提供2種尺寸的橡皮圈，分別給成人或小童使用；另設其他兒童樂園體驗活動，無論二人世界約會或親子樂都十分適合。

如果想走遠一點，由每年12月下旬開始，京畿道及江原道等河川附近一帶，包括江原道平昌，京畿道加平、楊平、清平等都會舉行冬季慶典，例如鱒魚節。在鱒魚節，大家可以在結冰的河川玩冰上釣魚、徒手抓鱒魚，還有玩傳統雪橇等冬日限定體驗活動。記者曾到過不少冬季慶典，當中要數最好玩、交通最便利的就是平昌郡珍富面的鱒魚節了。

平昌鱒魚節冰釣 -7℃徒手抓黃金鱒

平昌是全韓國最大的鱒魚養殖地，以清澈的水源培殖的鱒魚，肉質柔軟有彈性。冰釣鱒魚的樂趣在於可即釣即食，釣到後立即拿到食街加工店燒烤，費用約4000韓圜（約24港元）。即使「食白果」也不要緊，到餐廳也可享用鱒魚大餐，包括烤魚、魚湯、辣魚湯等都相當暖胃。

在平昌鱒魚節，每天會有兩場徒手抓黃金鱒魚大賽，周末更會舉辦3場，有興趣參加的「勇士」（平昌1月份氣溫平均-7℃至-5℃），只需付2萬韓圜（約120港元）便可參加，費用包括短袖T恤、短褲、鞋、毛巾、租用單人更衣櫃。如能成功徒手抓獲，即可把黃金鱒魚帶走。●

●Info

首爾廣場溜冰場

日期：即日至2月11日

時間：周日至四上午10:00至晚上9:30；周五、六上午10:00至晚上11:00

費用：每人每小時1000韓圜（約6港元），包安全帽、溜冰鞋

地址：首爾市中區乙支路12

交通：首爾地鐵1、2號線市廳站5號出口

網址：www.seoulskate.com

纛島、蠶院、汝矣島雪橇場

日期：即日至2月12日

時間：上午9:00至中午12:00、下午1:00至5:00；開放時間或因天氣調整

費用：每人6000韓圜（約36港元，大小同價），可使用雪橇場、雪樂園及休息設施。現場另設其他遊樂設施與體驗活動，費用4000至6000韓圜（約24至36港元）

交通：纛島（首爾地鐵7號線纛島遊園地站）；蠶院（首爾地鐵3號線蠶院站）；汝矣島（首爾地鐵9號線國會議事堂站）

網址：shorturl.at/mvzM1

平昌鱒魚節

地址：江原道平昌郡珍富面京江路3562

開放日期：即日至1月28日

費用：各式冰釣活動由1.5萬至4.9萬韓圜（約89至290港元）不等，門票及所需物品可於現場購買

交通：首爾站乘KTX到珍富站（五臺山站），車程1小時40分鐘，再轉的士前往

注意：開放時間或因天氣及河面狀况改變，出發前宜先查詢

網址：www.festival700.or.kr

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵:feature@mingpao.com

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