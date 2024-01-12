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開眼 設計

圖樣具現他人內在景觀 紋身師刺造皮傷 療癒心傷

【明報專訊】如沒記錯，丘國強在火炭工廈工作室放的歌，其中一首掠過耳朵是英倫樂團Suede的Everything Will Flow。那是個罩着搖滾音樂、書和漫畫、拆開或未開封模型的蓬亂房間。記得攝記看看四周，了然地問，你也是80後對吧？他點點頭。「以前中學踩滑板、聽獨立樂隊，在那種次文化環境下一定會接觸紋身。那時沒很強的意欲去紋，但差不多30歲，創作有些停滯不前，就想學一種新東西。」從設計師、藝術家、教師到紋身師，旁人不解的躍跳轉向，對他而言，都是埋在體內的延續。

就像設計。求學的路，丘國強先待在香港知專設計學院，然後升讀理工大學設計學院，在視覺資訊／傳意學科用上了7年時間。 雖然沒轉為全職設計師，但他自覺日後一切皆穿連設計向度。如他創作的紋身圖樣，在曲折人體上，總呈示一種很平面的美感形貌——看他自刺的左臂，4個黑灰三角疊在一起（圖1）（他說平日做事太慢，想快轉、加速），9條短小藍線等距擺放（圖2）（他數算了Everything Will Flow唱過多少次「flow」），自然而然令人想起反覆、漸變、節奏等構圖原則。

現代感圖案 觀照世界

符號與裸裎人皮。墨水與紋身槍。紋身或者只是對位不同媒材的視覺設計。丘國強開頭翻着網上影片自學，曾習練老派的歐美風格，可很快膩了鷹燕、玫瑰、船劍那千篇一律的結構造型；2017年，他用紋身槍試畫「城市閘誌」展覽一部分作品，漸漸摸握帶自己標識的現代感格調。打開他Instagram的往日紀錄，那些圖案，並不像傳統般迎合肌理骨骼的線條，甚至常有一個或顯或隱的外框圍住內圖，問道為什麼，他笑了起來，「可能因為一直以來設計排書，都有個框」。嵌刻在皮膚上的框線，硬梆，卻又裹盛起柔軟的什麼，譬如反覆出現的圓形、曲線，有些是黄昏的日落大海，有些是靜靜倒浮的水波，看着看着就是一扇景觀窗，屬心的，內在的。

如此滿載意符的幾何語彙，固然能從極簡的設計審美來理解，但它們更是創作者本人對世界的觀照。「我住沙田，初學紋身時經常在工作室留到凌晨一兩點，那沒有車嘛，就沿着城門河走路回家，會很留意路邊的草、河水、光的反射，那時候特別喜歡看月亮。這些夜行經驗很直接地影響了我。」想起丘國強在別的分享會說過，工作室的抽氣扇特意拆空成一個牆面的圓洞，這樣，即使他在室內在遠方也能框住一圓升起的月光。

聽客故事 獲獎定位「傳訊設計」

在普遍認知上，紋身確實被歸入身體藝術而非視覺設計的範疇。對於DFA香港設計青年才俊獎以「傳訊設計」（communication design）定位其紋身，丘國強認為，評審團想望衝破固有分類，拓闊書刊、網頁、廣告以外的資訊載體，但他私以為設計師和紋身師對客戶的溝通是徹然兩端的經驗，「（紋身期間）我就好像社工、『心理醫生』，是聆聽者，聽他們分享自己的故事，疏導他們的情緒。雖然我為他們增添一些（身體上的）痛楚，但我同時陪着他們經歷，最後使他們放鬆、開心，甚至很感動……是個療癒過程」。

這些種種強烈的情感消耗，削減了設計強調的實用功能面。畢竟紋身本質，就是主動在皮膚底層製造傷口，等待癒合，使難以言喻的情感重新被發現、被看見且擁有永恆樣態的自我記錄。大多數人捎給丘國強的故事，都默默地重纍：逝世的親人、無法斷捨的愛情、消失的地方或信念、死去的寵物……他不是情緒波動的人，反而擔心別人再一次消化傷痛的狀態。某個印在小腿側的素色紋身是這樣疊砌的：16個圓點，5格漸變方形，一格海浪截片，兩條直線，4條橫線——沒有人知道那原來是姐姐跳進水裏救回「我」的一段童年記憶，是以雨、霧、冰、海等水循環聯想出發，喻指姐姐即便不再存在於人世，也會用另一種方式陪伴「我」的精神寄望，「那是我第一次接觸這麼沉重的話題，紋身當日，那人相當冷靜，冷靜得令我有點害怕，好似完全不知道他在想些什麼」。紋身是放下心聲的時刻。他把工作室起名「Rest and Tattoo」，盼的也是到來者能真正淨空、休息。

人皮為畫布 映情感泥濘

紋身所鑽研的物料就是「人」。相較印刷品或電子介面，活生生而獨一無二的人類存有太多不可控制的皮膚變數：會否紅腫過敏？是厚是薄如何顯色？癢痛的承受程度？慣在靜躺紙布上塗畫，丘國強很能感受人皮作為活物之差別；他對這物料的學習，主要在於銳敏觀察，比方搶先在跟前的人大幅度挪動前，迅即改變落針速度、力度、深度等，以免影響蘸植紋路。或更核心的問題是：皮膚以內，究竟如何把「人」的存在質地掀揭、轉化為一點一點的可視元素？平面設計師要表達的資訊相對實在（如，就算品牌價值無形，背後總有產品項目、銷售數字等支撐），紋身師需深入具現的往往是抽象的無明之物。如丘國強給我看的長方圖案，兩顆空圓，紅線斷開，空線在黑灰霧中混沌迴舞，隱晦指向一場情感泥濘；那客人說，若日後修成正果，會找他連回那一條紅線。線條，配色，正負空間，種種意象運用似乎挨近藝術層面，但他覺得，較之表現自我的創作，為他人紋身就需以他人所思所想先行。

「好似我和他們一同經歷一些事情，一起等待。」丘國強說。他工作室有一堵貼滿紋身草圖的牆，望着，理解到格子裏裝盛的是這城一具具肉身時，忽然就想，那是一種怎樣的親近距離呢？猶如交換擁抱。「可能因為我本身就是這樣的人，所以吸引到好多同類的人。」

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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