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開眼 玩樂擴志

遊地質博物館賞恐龍蛋化石

【明報專訊】來到港大，也可順道到訪另一博物館之最：香港第一間地質博物館——香港大學許士芬地質博物館。該館位於港大厲樹雄科學館地下及1樓，從港大美術博物館離開後，沿東閘樓梯直上梁銶琚樓，乘坐升降機到平台右轉，步行至圖書館後，左轉上中山階至邵逸夫樓，旁邊便是厲樹雄科學館。

許士芬地質博物館自2009年開始對公眾開放，由港大地球科學系營運，收藏逾1萬個樣本，包括化石、礦物、岩石標本等。館內設有「動感地球」、「地球的演變」、「地球物質」及「香港地質歷史」4個主題展區，從不同地質年代的特色化石至香港的地質歷史皆有涵蓋。最注目的想必是從世界各地蒐集、難得一見的珍藏礦物。助理館長張敏青透露礦物足有數千種，如翻看一本礦物的百科全書，「平常大家統稱的水晶其實有不同的名字，屬於不同的礦物，有各自特性。例如透明結晶體為石英，自然的結晶是六面棱柱狀」。地質博物館也會不定期舉行特別展覽，近期正展出「山石野趣——本地收藏者特別分享」，由本地收藏者捐贈珍貴的岩石及化石收藏品，分享蒐集標本背後的故事和地質意義。

香港大學許士芬地質博物館

地址：厲樹雄科學館地下及1樓

查詢：2241 5472

[開眼 玩樂擴志]

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