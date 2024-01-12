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「皇」的文字 超時空與藝術家對話

【明報專訊】不少人喜歡到歷史地標打卡，香港大學內極具古典風格的歷史建築物自然成為勝地。但除了特色建築，內裏也有很多隱藏的寶藏——香港現存歷史最悠久的博物館，正正隱身在港大校園之中，最近展出秦始皇、宋帝昺、曾灶財3位「皇帝」的相關碑刻或書法作品。

從東閘入口的大樓梯進入港大校園，紅磚外牆的法定古蹟、香港大學美術博物館「馮平山樓」便映入眼簾。香港大學美術博物館創立於1953年，是香港現存歷史最悠久的博物館，前身為1932年馮平山樓建成後成立的「馮平山圖書館」，由致力推動本地中文教育的馮平山捐助興建，後改建為「馮平山博物館」向公眾開放，至1994年再易名為「香港大學美術博物館」。

港大美術博物館總監羅諾德指，博物館肩負傳承藝術及教學的責任，既舉辦不少中外藝術展覽，亦是本地藝術家的文化交流平台。館內逾7000件藏品中，包括中國文物如漢代鉛釉陶器、唐代三彩器、元代景教十字銅牌、明代水墨畫，還有當代中國油畫及本地藝術家作品等。

秦始皇、宋帝昺、曾灶財作引子

樓高3層的馮平山樓設多個展廳，由樓梯攀上1樓中庭，便可到達貫穿1、2樓的開放式展覽廳，其天花中央的巨型八角形天窗為樓內帶來明亮自然光，是馮平山樓建築的一大特色。此展廳通常舉辦特別展覽，兩旁側廳則為常設展廳。到訪當日中庭正舉行「皇帝碑刻˙當代啟迪」展覽，以3位「皇帝」的碑刻書法為引子，並邀請7名本地和海外當代藝術家，以不同媒介創作與「字」、「碑」相關的藝術作品，以當代藝術回應傳統藝術的歷史與身分的議題。

展覽涵蓋3位「皇帝」相關的文字作品，分別是歌頌中國第一位統一王朝皇帝秦始皇的《嶧山碑》，紀念逃難到香港的南宋末代皇帝宋帝昺的「宋王臺」刻石墨拓，以及「九龍皇帝」曾灶財的街頭書法塗鴉。港大美術博物館長之一兼策展人吳秀華解釋，這3件跨越古今的碑刻書法，展現人們怎樣透過碑刻、拓片、文字，將信息流傳萬世，有意識地建構歷史和身分。例如曾灶財透過書寫猶如族譜的文字，宣示自己「皇族繼承人」這個身分，以及其家族對九龍東的主權。

延伸至現代，電子屏幕逐漸取代紙本墨迹，傳統碑刻、書寫文字是否仍然保有價值和意義？接棒的當代藝術家便以各種媒介創作，展現書法碑刻的獨特之處，其中1樓中央當眼處展示了書法家李潤桓作品《港大中大校訓》，以隸書寫上香港大學校訓「明德格物」，又以金文（大篆）寫上香港中文大學校訓「博文約禮」。「他（李潤桓）在中大畢業了60年，在港大畢業逾50年，這也是他宣示身分的一個方法，雖比較含蓄，但猶如其生命的對聯」，吳秀華解說。

「對聯」探討藝術因果

走上2樓，沿着常設展廳盡頭的室內天橋，可走到與之連接的徐展堂樓，正舉辦另一特別展覽「對聯 搭配 畫謎——藝術中的因果法則」。展廳劃分為不同部分和互動空間，「對聯（迴響）」展廳最先展示了23幅詩詞書法對聯，兩兩相對，彼此相互連繫。港大美術博物館長之一兼策展人孔慧銳認為，對聯是「因果」關係，「一個『因』就會產生一個『果』，而這個『果』又是下一個『因』，依此類推」，如何配對創造平衡是一種學問。下一個展廳「搭配（平衡）」內，孔慧銳將兩種性質相似或相互補足的創作配搭，對稱地擺放，令作品變化出新的意義，而展櫃的排列形成《易經》第49卦「革卦」，意為變革與變化。

作品巧排列 破譯當中聯繫

至於第三部分「畫謎（玄秘）」則為觀者帶來挑戰，作品間相互關連，包括作品排列形式也有巧思，參觀者需要破譯當中的聯繫，解答為何它們會置身於同一主題。例如位於牆壁中央由釋一行禪師所畫的簡單圓形作品，象徵宇宙、統一；與之相對的是，藝術家梁望琛以2個燈泡製成的作品，一藍一橙一冷一熱，代表陰陽，因果相依。來到最後的互動空間則擺放了3組作品，部分邀請觀者參與創作，例如Christoph Dahlhausen的裝置藝術《點上你的牆》，牆上貼着60塊彩色圓盤狀磁石，觀者可隨意排列打破原本的排列，創造屬於自己的新作品。

「皇帝碑刻˙當代啟迪」

日期：即日至1月21日

「對聯 搭配 畫謎——藝術中的因果法則」

日期：即日至2月18日

地址：香港大學美術博物館薄扶林般咸道90號

查詢：2241 5500

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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