新加坡crossover展覽 名畫遇烈酒 迸發醉人火花

蘇富比在2023年11至12月於新加坡舉辦的藝術與烈酒展覽，包括東南亞首場威士忌拍賣會，以及聚焦橫跨三世紀劃時代藝術家展覽會，超過40件多媒體藝術作品同場展出。蘇富比東南亞區董事總經理Jasmine Prasetio表示，這種混合模式有助發展新的拍賣市場，也展示拍賣行發展東南亞的決心及信心。

拍賣經典陳釀、傳奇酒品

蘇富比全球烈酒主管Jonny Fowle指新加坡烈酒和洋酒市場蓬勃，是次拍賣會為區內甚至全球的威士忌愛好者提供購藏經典陳釀和傳奇酒品的好機會，連結東南亞藏家社群。是次展覽中，藏家可競投心儀烈酒，但有關藝術品就只能欣賞，不能把它們帶回家。部分藝術品是藏家借給拍賣行展覽，目的是培育當地的收藏及文化氛圍。這種混合模式把藝術愛好者、酒品愛好者，以及普通市民匯聚一起，相對貼地。

逾40藝術品 打破時地文化邊界

藝術品方面，展覽聚焦了超過40件橫跨多種媒材的傑作，包括繪畫、雕塑和NFT作品。有關策展理念是希望探索藝術打破時間、地理及文化邊界的方法。策展人刻意找來當地藝術家和區內其他藝術家的作品對話。來自Pierre-Auguste Renoir、草間彌生、Antony Gormley的作品，和新加坡南洋畫派先鋒Fernando Zobel、Affandi、Hendra Gunawan和Christine Ay Tjoe「短兵相接」。名家和先鋒的佳作同場展出，彰顯收藏品的價值不受時間地域局限，讓來自不同時代的藝術家建構全球故事。

自畫像一氣呵成 表達內心悸動

Affandi一向自稱為「情景再現者」而非「畫家」。展覽中亮相的《自畫像》是藝術家自我反省的紀錄，展示作者拋開理性、純粹由感性切入的直感式創作。作品展露其澎湃的失意情感，觀眾不難感受到其創作期間的痛苦心情。這作品的筆觸和用色都很沉重，能感受其揮筆時以畫筆撞擊畫布的力量。顏料產生的質感，是由畫家拿着畫筆使勁施力而造成。畫面中很多線條都沒有重筆，是一氣呵成的結果。這體現藝術家的信念，一瞬即逝的靈感表達出內心深處的悸動。其自畫像系列貫穿藝術生涯，透過狂放的構圖換取內心平靜，甚至瞬間的快樂。從作品主角的面容根本無法判定其面貌，藝術家繪畫的重點似乎不是讓後世記得他的樣子，而是記得他筆下傳達的情感。

《馬戲團》記不得意時期心情

另一幅不得不細看的作品是Marc Chagall的《馬戲團》。馬戲團是藝術家的拿手好戲。作者深信馬戲團充滿魔力，認為是伴隨笑與淚的形體表演，舞台上的翻轉騰空是一門偉大的藝術。此作品用色偏向冷調，散發一種悲涼感。馬戲團是藝術家對生命的隱喻，單從畫面構圖來看，展現出馬戲表演的夢幻奇景，當中有動物、小丑，也有若隱若現的觀眾。如細心留意，會發現表演者的面容沒有太多表情。有專家認為其中一個詮釋方向，是觀眾並不欣賞表演者的賣力，想帶出演員可憐的情况。雜技演員奮力表演卻受到冷待，可能是想借喻畫家努力創作卻無法取得藝術愛好者欣賞的感受。不過，藝術家晚年在藝術和人生都圓滿，其晚期藝術生涯得到不少掌聲。此作記載其不得意時期的心情，甚有價值。

逾200年酒廠 泥煤煙熏味迷倒藏家

酒品方面，Lagavulin 12-Year-Old White Horse Clear bottle in original case 43.0 abv NV（12 BT75）是吸睛的焦點。這個創立於1816年的著名品牌，散發高貴華麗感覺，把它放在酒櫃中就像是身分的象徵。Lagavulin有個特色，是入口後的泥煤味或煙熏味，當中帶有香甜的麥芽香。威士忌迷認為這獨特口味是華麗、莊重的味道。

歎日威賞「富嶽三十六景」

拍賣會另一個焦點，是著名日本威士忌輕井澤Karuizawa Geisha系列。輕井澤威士忌富嶽三十六景系列的酒標，採用日本浮世繪名師葛飾北齋的風景畫系列《富嶽三十六景》。富嶽是指日本富士山，作品描繪由日本關東各地遠眺富士山時的美景。輕井澤蒸餾所隸屬日本酒商大黑葡萄酒株式會社，在長野縣擁有葡萄園，此系列是輕井澤蒸餾所旨在將日本傳統藝術和風景元素與威士忌融合，呈現出獨特的風格和品味。一邊欣賞藝術作品一邊品嘗名酒，就像結合視覺與味覺的衝擊，會不會讓大家更能細味藝術家作畫時的心情和酒液的深厚層次？

文：呂一心

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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