青草花香溫暖陽光鋪好年神的路，新年的開幕禮是1月1日的「初日の出」。而年神就會在此時出現，是「吉祥」的象徵。我的外家近海幸運地遠遠能看到日出。雙手合十，我們向新一年第一個日出許願。「今年還請多多指教。上年幾乎看不到太陽的輪廓，看今年的，有雙鳥又有松鼠經過……」眼前的日出我形容的是「元気」，萬里無雲天線得得B般的「元気」。我想一同看着日出的日本人心裏都在想，這年會是好年吧。大家都習慣藉着太陽從地平線出來的氣氛、姿態、天氣、雲量、景色輝映等來打量新一年的運勢。在電視台同步中的，也是日本各地能看到的日出。太陽一瞬間被描寫出千姿百態。

可惜自然還有一種味是苦澀。看完日出午後我們依舊到了鶴岡八幡宮參拜。參拜後到餐廳醫肚時，突然輕輕搖晃。後來看到新聞的噩耗，是能登半島7.6級大地震，於是一整晚的電視節目都是圍繞災情；第二天電視的畫面，是羽田機場飛機相撞起火事故；第三天是山手線列車隨機殺人事件的報道。「聽說能登地震前群鳥亂飛，這房子雖近山近海很危險，但剛好旁邊住進了一大群鳥，每天歌唱，一不對勁，或會給我們一個『群鳥亂飛』……」井出說。

「新年快樂，今年請多多指教。」是新一年我們對動物說的。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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