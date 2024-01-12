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開眼 大都會文藝誌

【香港】戲劇能否解放觀眾？

【明報專訊】戲劇形式是什麼？或戲劇是一種怎樣的藝術形式？12月看了兩齣我認為「形式」值得探討的舞台劇，分別是香港演藝學院的校內製作《信心危機》及藝君子劇團的《植物人》，也讓筆者反思戲劇和觀眾的關係。

演藝學生做的《信心危機》，文本源於德國劇作家及導演福克．李希特在2008年金融危機發生後的一次編作表演，在香港的這個表演，觀眾入場時會見到演員在咖啡廳做各自的事情，喝咖啡、聽音樂、工作，然後燈光漸暗，表演開始，迎接觀眾是一段又一段當年演員編作的獨白，關於資本主義下人的脆弱，有的直接講「金融佬」和「廢嘅信託文件」，有的以自我和情愛關係作比喻，可以很抽象；而在大段獨白中或獨白之間，演員在語言之外，亦會用形體動作甚至舞蹈表達獨白中的情緒。

雖然學生演員表現參差，但這個「形式」好看，在於提供美學距離，觀眾介乎抽離和投入之間，觀看演員如何運用自身狀態與經驗理解文本，再用身體與情感表達連結觀眾。參考法國哲學家洪席耶的說法，這效果不讓戲劇觀眾「愚化」，而是與演員一起思考文本描述的議題，以及這個資本主義宰制的世界，繼而感受到自身的昇華，觀眾產生這樣的感知，也貼近筆者所理解的、洪席耶所說的「被解放的觀眾」。演藝學院校內製作也有不少好作品，將在本月底重演，劇團「天台製作」的《天真與世故之歌》就是由一班演藝學生以自身生命經歷編作的作品，有興趣的觀眾可入場觀賞。

說起來，藝君子劇團同樣由一班演藝學院畢業生創辦。劇團說《植物人》啟發自韓國女作家韓江的《素食者》及法國哲學家盧梭的《一個孤獨的散步者的夢》，觸及極多議題，包括素食主義、女性主義、人類與自然、自由與和平、藝術本質等；還用上裸體作為表演方式，某些媒體亦以此為噱頭報道。看劇團的社交媒體，不少觀眾表示表演非常衝擊，但其實藝君子劇團不是第一次做裸體演出，對筆者而言，更重要的是這個表演是否必須以裸體形式呈現？

內容與表演形式能夠有機地結合，才是好作品。在《植物人》中，反而是持咪高峰敘述這個表演形式，以咪高峰為男性陽具以至權力的象徵，能夠突顯社會上男性以至體制對個人的壓迫。《植物人》是意象非常豐富和強烈的作品，但也許是議題太多，內容焦點有些模糊，看劇後與同行友人討論，只能說《植物人》是關於「生命是什麼」，反倒令作品主角，即是那個突然不吃肉又不穿衣服的「女人」也變得面目模糊，她應該不是一個瘋子，才能夠突出外面的世界是如何荒謬。這是精彩的作品，只是「女人」為何寧願沉默也不願再傷害任何人，為何覺得這樣才能真正地自由，然後是否應用現在的表演形式呈現，是筆者最大的疑問。

文：劉螢

（香港編劇學生）

[開眼 大都會文藝誌]

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