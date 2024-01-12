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【台北】新的觀看經驗 我看蔡明亮的日子

【明報專訊】踏入2024年才兩天，日本石川能登半島發生災難級地震迅速取得大眾關注，聖誕和除夕的假日歡樂氣氛亦隨之消散，可是尚可以記下一些跨年文化慶祝活動作為記憶的註腳。剛剛發生在去年尾的有嘉義市國際管樂節，已來到第31屆，是一個頗具規模的管樂國際盛會，表演團體除了台灣本地樂團，還有來自日本、澳門、馬來西亞及香港的樂團參與，共有53隊隊伍街頭巡迴奏樂、11場室內音樂會、戶外音樂會及晚會演出。整個管樂節由去年12月15日開幕，至今年1月1日閉幕，排程相當豐富緊密，若是當地居民必定能夠遇上一兩場街頭巡迴，感受節日慶祝的歡樂氣氛。

如你像我一樣精神能量早已被高漲的節日氣氛消耗，前陣子也有其他比較靜態的文化活動，例如展期由去年10月尾至今年1月7日，在北師美術館舉行的展覽「蔡明亮的日子」。北師美術館位於台北教育大學側，環境清幽，在這裏看展覽，看累了到旁邊的咖啡廳喝一杯，暫避繁重工作的追趕，也是一種度過節日的方式。我於早上便到了會場，展覽廳共有兩層，第一層展出蔡明亮導演從前收集的古舊椅子及其繪畫的油畫，以及他為電影《日子》所畫的近20幅畫作，第二層是他過往為自己拍的電影而畫的作品。

《日子》是蔡明亮拍的第11部劇情長片，於2020年上映，電影主角是跟他長期合作的李康生和在曼谷街頭遇見的亞儂，在展覽的牆壁上有他為展覽親手寫的文字，記載這展覽的緣起：「日子（2020）入圍柏林電影展，不久疫情就來了，亞儂被困於家鄉的農村，這兩年我非常掛念他，於是拿起畫筆畫他，期間小康（李康生）也常出遠門拍戲，我也畫小康，就着《日子》的劇照和工作照，我彷彿在畫布上再拍了一遍（日子）。」他形容這次是一個跨域展映計劃，讓走進電影院的人也走進美術館，也讓走進美術館的人也走進電影院，他希望觀眾產生一種新的觀看經驗。

值得一提的是，前文提到展覽內放置了蔡導演從前收集的各式種類椅子，在牆壁上的文字有溫馨提示不可移動，但是可以隨便坐上去，這其實也是展覽的內容之一，參觀人士可以體驗從某一角度「觀看」展品和美術館的空間，一反平常在館中繞圈、站着、移動看展品的慣常動作。另外，在第二層的展品中可以看到他跟香港的兩次相遇，其一是放置在地上畫作上的黑白照片，是他於1993年拍攝，其電影處女作《青少年哪吒》在1993年日本東京影展獲得銅櫻花獎，哥哥張國榮是評審之一，而照片則是他倆在頒獎台前的合照；其二是一條約20分鐘的影片，片中是數個深夜時分的香港街頭定鏡，片末記載拍攝時間於2019年11月，當時他受邀到香港參加一場演唱會，會後散步在肅穆的銅鑼灣街頭，行人天橋、交通燈號、街招及歸家的途人，數個珍貴的長鏡頭記錄了當刻城市的脈動。

文：鄧世昌

（編劇，黑目鳥劇團藝術總監 目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生）

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