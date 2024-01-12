明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【巴黎】賈科梅蒂的《鼻子》

【明報專訊】賈科梅蒂研究所基金會（Fondation Giacometti Institut）於10月7日至1月14日展出《鼻子》（Le Nez），是阿爾伯托‧賈科梅蒂（Alberto Giacometti，1901-1966）其中一個最著名的作品。這位瑞士藝術家從1926年12月開始，於塞納河左岸一個面積只有23平方米的工作室繼續他往後的藝術創作，在巴黎一待就40年。踏進賈科梅蒂博物館，大家會看到一個玻璃小房間，是參照當時賈科梅蒂的工作室仿造。正面連接玻璃的牆身寫着「我不知道我是一個演員、一個騙子、一個白癡，還是一個非常謹慎的人；我只知道我必須嘗試複製大自然裏的一個鼻子」。1947年起的17年來，賈科梅蒂致力創作名為「鼻子」的雕塑，館裏有着用各種材質包括青銅和石膏做成的《鼻子》作品。在巴黎創作的《鼻子》是第二個版本，用青銅所製。它的頭很小，懸掛在籠子裏，卻有一個長長的鼻子伸出來，好像一不小心就會被它刺到。另外的作品也總是長長的，帶有陰暗的感覺，其中一個作品，就有一個四肢很長的金屬人在籠裏。

《鼻子》是賈科梅蒂最神秘的作品，藝術家沒有在訪談中解釋這件作品的涵義，館內也找不到任何他創作的靈感線索。根據賈科梅蒂研究所基金會的研究員雨果丹尼（Hugo Daniel）分析，賈科梅蒂直到生命的最後一刻，仍對「鼻子」有種迷戀，《鼻子》可能承載他對第二次世界大戰關於死亡的記憶；這些都是瘦弱的絲狀剪影。這位藝術家一直為死亡的問題所困擾，似乎透過做《鼻子》這個作品，探問個體的獨特；在整形未普及的年代，這些鼻子可能記載着一個個獨特的靈魂，以及藝術家對他們的記憶。另外在4個有關「頭部」的作品後面的牆身，亦引用了賈科梅蒂的話：「如果我從正面看你，我會忘掉你的側臉；如果我望向你的側臉，我會忘掉你的正面，最後會變成碎片。」這句反現象學式的抽象話可看出藝術家對於人類的理解——我們並不能目測整體，所有都是由碎片拼湊而成的。

館內最特別的是史無前例地使用了全像圖（hologramme）的方式輔助展出。因為賈科梅蒂於1947年雕刻的第一個《鼻子》是用石膏所製，作品過於脆弱所以無法離開瑞士的巴塞爾當代藝術博物館，賈科梅蒂研究所基金會因而善用了全像圖這個做法，把賈科梅蒂的《鼻子》再次呈現在觀賞者眼前；在光的配合下，觀看者能更仔細感受《鼻子》的細緻，看到作品的紋理。賈科梅蒂研究所基金會表示，希望這個較新穎的全像圖技術可讓人視為一個教育設備，而不止是一個「小玩意」，用以教育觀賞者有關作品不同階段的資訊。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕巴黎 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞