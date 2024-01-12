【巴黎】賈科梅蒂的《鼻子》

《鼻子》是賈科梅蒂最神秘的作品，藝術家沒有在訪談中解釋這件作品的涵義，館內也找不到任何他創作的靈感線索。根據賈科梅蒂研究所基金會的研究員雨果丹尼（Hugo Daniel）分析，賈科梅蒂直到生命的最後一刻，仍對「鼻子」有種迷戀，《鼻子》可能承載他對第二次世界大戰關於死亡的記憶；這些都是瘦弱的絲狀剪影。這位藝術家一直為死亡的問題所困擾，似乎透過做《鼻子》這個作品，探問個體的獨特；在整形未普及的年代，這些鼻子可能記載着一個個獨特的靈魂，以及藝術家對他們的記憶。另外在4個有關「頭部」的作品後面的牆身，亦引用了賈科梅蒂的話：「如果我從正面看你，我會忘掉你的側臉；如果我望向你的側臉，我會忘掉你的正面，最後會變成碎片。」這句反現象學式的抽象話可看出藝術家對於人類的理解——我們並不能目測整體，所有都是由碎片拼湊而成的。

館內最特別的是史無前例地使用了全像圖（hologramme）的方式輔助展出。因為賈科梅蒂於1947年雕刻的第一個《鼻子》是用石膏所製，作品過於脆弱所以無法離開瑞士的巴塞爾當代藝術博物館，賈科梅蒂研究所基金會因而善用了全像圖這個做法，把賈科梅蒂的《鼻子》再次呈現在觀賞者眼前；在光的配合下，觀看者能更仔細感受《鼻子》的細緻，看到作品的紋理。賈科梅蒂研究所基金會表示，希望這個較新穎的全像圖技術可讓人視為一個教育設備，而不止是一個「小玩意」，用以教育觀賞者有關作品不同階段的資訊。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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