MPavilion澳洲年度展亭 灌注文化活力

「蛇形畫廊」啟發 巧思空間連繫居民

「MPavilion」指的並不是香港的M+或臨時展亭，而是墨爾本的年度文化盛會。MPavilion每年於澳洲盛夏來臨前的11月開幕，會開放近5個月，其間於不同月份舉辦不同主題的活動。MPavilion每年均坐落於維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria）對面的維多利亞女王花園（Queen Victoria Gardens），是一片屬於公園的青草綠地，擁有靠近墨爾本主要文化區、位於市中心及交通便利的地理優勢，非常適合舉行各種文化活動。

MPavilion自家出版的書籍中提到，MPavilion展亭計劃創辦人Naomi Milgrom在倫敦參觀蛇形畫廊年度展亭時受到啟發，她當時覺得如果能將現代建築設計帶到自己居住的城市，讓這些具巧思的空間與當地居民建立連繫，會是一項非常值得做的事。她的基金會在2014年起與市政府和州政府以公私合營方式，展開這項計劃，至今已經建成10個展亭。

MPavilion透過委託建築師設計，項目團隊每年會尋找適合的建築師，藉探訪他們的工作室，了解設計概念，進而落實展亭的設計。過往獲邀設計展亭的有澳洲當地建築師，譬如Sean Godsell和Glenn Murcutt，亦有世界知名建築事務所像OMA、Studio Mumbai等。除了展亭主體建築，每年亦會同時舉辦展亭椅子的設計比賽，務求讓更多年輕設計師能夠大展拳腳，獲得被世人看見的機會。

安藤忠雄澳洲首項目 「盒子」尋永恆

現屆的MPavilion 2023由擅長運用水泥作建築物料的日本大師安藤忠雄設計，這也是他第一個位於澳洲的項目。安藤忠雄形容，這個設計初衷是希望從維多利亞女王花園中尋找一種「永恆」的感覺，但這種永恆並不是指建築的物料或結構，而是透過對景觀的記憶，長駐於每個人心中。

當初公布設計渲染圖的時候，所展示的只是簡單方形盒子，當中設有水景和圓形的展亭。安藤忠雄簡單直接的幾何線條運用，在三維圖像中貌似與周遭環境格格不入，然而早前建成開放後親身到訪，發現水泥表面和水中倒影將周遭的綠意和藍天融入其中，成為園林一分子。安藤忠雄透過設計巧妙且精細的開口，營造展亭中恬靜淡然的氣氛，同時保留內外的關聯。

歷屆展亭重置各處 延續回憶

造訪展亭時，正是晴朗的周末，雖然沒有活動舉行，但有家長帶着小孩在展亭內奔跑遊玩，亦有人坐在樹蔭下享受閱讀。展亭會每日開放直至3月下旬，其間會舉行不同活動，之前有專注身心健康、於清晨開班的普拉提，其後亦有各種手作工作坊、音樂會和設計講座等，將為墨爾本市民帶來許多重要回憶。

MPavilion另一個特別之處是展期完結後，大部分展亭都會作為「禮物」重置於城市各處，譬如博物館、動物園、公園或大學裏，都有歷屆展亭的蹤影，因此這些夏天的回憶不會隨着展期完結而消散，而是成為大家生活的一部分。每年建造、營運，甚至重置這些展亭所費的心力絕對不小，但因為市民一直以來積極參與文化活動，項目籌辦團隊、政府和大眾都認同其價值所在，才有辦法舉辦至今。如果香港也設立這種年度展亭項目，又是否可行呢？

文、圖：泰迪斯、查龍

（廣東話podcast「建築宅男」主持）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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