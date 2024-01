Friday Planner：藝術世界盃

【明報專訊】港隊遠征卡塔爾,周日將出戰亞洲盃。睇波前先扭波,到港島睇轉「藝術世界盃」。一個個「影子人」現身上環Soho House,形同惡魔,貌似鬼臉,幾乎可湊成「魔鬼隊」。原來這是HKwalls帶來的「紐約街頭藝術教父」理查德‧漢布頓(Richard Hambleton)展覽「The Last Shadows」。他筆下的剪影人像神秘懾人,如Take This and I'll Kill You充滿爆炸力;他生前最後一幅畫The Final Work鮮黃背景大膽矚目,驟看旋即被捲進其意識,輪轉在光與暗、喜與悲、生與死之間,彷彿不容世人遺忘其藝術世界有多瘋狂。