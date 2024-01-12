Friday Planner：藝術世界盃

漫步至中環卓納畫廊（David Zwirner），正舉行德國「新萊比錫畫派」（Neue Leipziger Schule）代表畫家尼奧‧勞赫（Neo Rauch）個展「地標」。同名畫作《地標》（Feldzeichen）繪有多個出自古羅馬的地標牌。畫像由室內延展至室外，一男一女似乎在爭吵，遠處鄉村有團火，女人碰巧指着那不合比例之地。超現實的畫面，恍似時空交疊，高深莫測。場內多幅巨畫靜待觀賞，可來個中場休息再上陣。

走上位處大館的畫廊Ora-Ora，有「戈勃朗：人文主義者」展覽。西班牙藝術大師戈勃朗（Cristobal Gabarron）為是次個展創作5個新系列，包括油畫、雕塑，傳遞人文精神。比如雕塑Green Mowing B以一條輕拂小草的姿態示人，卻不像球場草地全然的綠，令人不禁思考存在本質。近在咫尺的季豐軒畫廊，展出「探本尋源」奧斯瓦爾多‧

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