藝術空間順時勢改變用途

富德樓宛如自成一格的藝文生態圈，至今逾20載。起初富德樓單位大多租予藝術家作為工作室，馮美華表示主要幫助初出茅廬、未站穩陣腳和未有足夠資源的藝術家，當藝術家羽翼漸豐就會騰出空間予新一批藝術家。幾年前，除了富德樓14樓的艺鵠書店空間可作展覽，6樓也變成專門展覽的艺鵠藝術空間，讓新進藝術家亦有機會被人認識。例如藝術家馬玉江2015年在藝術門（香港蘇豪）舉辦首個香港個展，2018年第二次個展就在艺鵠藝術空間舉辦，展示「麥難民」的收據。

讓觀眾跨界學習藝術

馮美華未敢斷言香港展覽空間是夠還是不夠，但她以艺鵠藝術空間為例，展覽申請長期全滿，或許說明有一定的展覽空間需求。然而，近年她觀察到愈來愈多創作相關科目的畢業生，藝術空間和工作室單位相較以前亦有增加，有見富德樓再非必需的藝術空間，順應時勢改變其純藝術用途，讓其他社會、文化和藝術不同範疇的單位進駐，譬如富德樓12樓的「臨時庫存」是專門蒐集地誌的資料庫。

她發現社會上愈來愈多不同類型的團體，團體成員有不同想法，進駐更多這類團體令富德樓更多元。即使大多進駐單位性質非純藝術，但推廣藝術的初衷不變，她認為能夠讓觀眾跨界學習藝術，例如從文學和哲學角度認識，令到藝術欣賞更為有趣。另一方面，艺鵠仍在教育大眾純美術知識，看藝術時「唔單止講靚」——計劃「一人一點藝評社」以400字短評展覽，讓大眾較易入口，從中教育美學知識。有人說科學可以改變人類命運，馮說「我相信藝術和文化可以改變人類」。

文：嚴嘉栢

[開眼 文化力場]