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開眼 一場show一次旅行

北上鵬城新美術館 鹽田千春牽紅線 顫動靈魂

【明報專訊】自1980年劃定為經濟特區，深圳從此與經貿商業畫上等號，然而，近來港人北上鵬城，無不發覺她悄然發展起文創產業——深圳美術館開辦新館，文創園區孕育藝文空間（如獨立書店），坪山美術館專門整合公私領域的藝術資源等。民間亦在網絡自行整理公共資源，仙湖植物園便搖身一變成文青熱點。

深圳美術館（新館）剛於2023年底開幕，開幕節目之一是日本藝術家鹽田千春的巡迴回顧展，本報特此訪問鹽田千春。她的標誌作品是密集編織的紅或黑線，大型裝置穿透展覽空間。回顧展亦追溯她從小至今的藝術路程——兒時畫作、大學時最後一幅油畫、海量相片回顧往昔創作等，宛如剖開一個人的靈魂，窺視生命的模樣。

2019年鹽田千春在東京展開巡展首站，然而籌備期間她癌症復發，要一邊治療一邊籌備，令到展覽本身就表現了她的生命力。而且，編織色線的大型裝置都需要因應展覽空間重新編織，每一站巡展都先有一番大工程。同時她主張展覽不宜太多文字解說作品，只在作品一隅寫一段表達其思緒的文字，展覽變成純粹而入心的視覺饗宴。

踏進「鹽田千春：顫動的靈魂」展場，映入眼簾是鹽田的標誌紅線《不確定旅程》（Uncertain Journey），由紅色毛線和金屬架組成，紅線延伸至展覽空間每個角落，金屬架屈成小船模樣。紅線有如無數條血管，象徵人際間的連繫，小船意味世情並不確定，表現鹽田的精神世界。另一作品《連接細微的記憶》（Connecting Small Memories）也用紅線連接不同縮小的生活用品，討論人在生活裏的記憶。

夢見人畫合一 從繪畫轉向立體創作

展覽一開首就以大型裝置震撼觀眾，許多人佇足打卡、自拍，似乎失卻鹽田讓人感受藝術的本意。鹽田千春對本報表示，過去當代藝術的受眾很少，大眾可能認為當代藝術很難理解，「但由於社群媒體的出現，愈來愈多人開始關注當代藝術。許多人都會想來親眼看看藝術作品，這就踏出了第一步」。打卡可能是當代觀眾接觸藝術的第一步，然而鹽田的藝術第一步不是裝置，而是繪畫。

1977年，她5歲時畫了第一幅畫《蝶依向日葵》（Butterfly on the Sunflower）——有點皺褶的黃色畫紙上，一隻畫得像蘋果的蝴蝶撲向向日葵，簡單純粹——但在1992年，鹽田在大學一年級時完成最後一幅油畫便擱筆，因為她發覺繪畫形式不足以表達自己。有次到澳洲交流，某夜她夢到自己和油彩融為一體，融入作品之中，醒來就將紅色顏料灑到畫布和自己身上，人畫合一，自此開拓出藝術新路向，在立體空間創作。

對她來說，從平面轉向立體創作並不困難，因為平面繪畫都會先在白紙畫上黑線，而在立體空間的黑（紅）線就像畫紙上的線。在《靜默無聲》（In Silence），無數黑線纏着一部燒焦的鋼琴和一堆椅子，黑線同樣延伸到展覽空間的角落。燒焦的鋼琴來自她的童年陰影——9歲的時候，鄰家起了一場大火，鄰居的鋼琴被大火煙熏，然後垮塌於大火之中，發出轟轟巨響。此情此景一直縈繞在她心頭，感覺生命的脆弱。

層層「皮膚」感受「不在的存在」

鄰家的大火曾確實發生，然而「不在的存在」也是鹽田藝術探討的主題之一。她認為衣服是人的第2層皮膚，記憶就像累積在衣物中。《時空反射》（Reflection of Space and Time）懸掛白裙，白裙曾經是某人的容器，即使不見其人，白裙亦寄存那人的記憶，表現出其生命。第2層皮膚之外，鹽田認為還有第3層皮膚，就是我們生活的空間，例如牆壁、窗戶和門等。

在日本的大學畢業後，鹽田遠赴德國學習，至今仍留德創作，她亦設計過不少德國戲劇的舞台空間。鹽田剛到德國時，柏林圍牆才倒下幾年，生活在前東德地區的她發現不少建築物紛紛被拆毁，她不禁好奇建築物裏的人的去向。因此鹽田到工地收集已拆下的窗戶，創作出《內與外》（Inside-Outside）。從舊窗戶看過去，就會見到貼在展覽空間牆壁的柏林工地風景，由第3層皮膚感受曾經存在過的人。

鹽田在德國也設計過不少戲劇舞台，例如《伊底帕斯王》（Oedipus Rex）、《齊格弗里德》（Siegfried）和《諸神的黃昏》（Twilight of the Gods）。她表示，設計舞台與藝術創作不同，「在設計舞台時，是要共同完成一件藝術作品」，她強調這需要合作，與他人分享想法；而「裝置藝術中是沒有演員的，只有來來往往的參觀者」，她認為作品會成為參觀者生命中「藝術收藏」之一，「成為其（生命）歷史的一部分」。

紅繩懸掛行李箱 象徵遊子忐忑

鹽田在德多年，她在展覽寫道：「生活在來自天南海北各國的人之中，我忘了自己是日本籍。」某次她望向鏡子，意識到自己的黑頭髮和黑眼睛，霎時問起每一個遊子離鄉別井的因由。《累積——尋找去處》（Accumulation - Searching for the Destination）由上而下用紅繩懸掛無數個行李箱，象徵無數遊子，某些行李箱裝上摩打，偶而郁動起來，就像遊子內心偶而孤獨惆悵。不過人的終點肯定是死亡，於是展覽尾聲是錄像作品《關於靈魂》（About the Soul）——鹽田問了一群10歲的德國小學生關於靈魂的問題，例如「如果人死了，靈魂會消失嗎」？

鹽田千春：顫動的靈魂

日期：即日至2月25日（周一休息）

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：深圳美術館（新館）2樓4至7展廳

票價：免費，須經館方微信小程式預約

網址：bit.ly/3NPXgnQ

文：嚴嘉栢

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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