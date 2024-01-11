fashion news：《繁花》重現1990年代經典西裝

【明報專訊】能夠讓香港人引以為傲的電影導演，王家衛必然榜上有名，尤其在香港文青的心目中，由他第一部執導的電影《旺角卡門》到之後的《阿飛正傳》、《重慶森林》等，每部皆為經典，對於電影中的意涵、美藝等，粉絲們必如數家珍。其電影充滿意境，對所有細節如一件小道具也一絲不苟。王家衛歷多年時間拍攝的首部電視長劇《繁花》，最近在內地異常火熱，對粉絲確是一個天大喜訊。故事背景為1990年代改革開放後充滿機遇的上海。男主角胡歌在劇中英俊不凡，身為Giorgio Armani全球形象代言人的他，劇中多套西裝當然由品牌提供，有些更是Made to Measure量身訂做手工西裝（左圖），一望而知的那種妥貼剪裁與散發出的瀟灑風度，相信嚴格如王家衛亦無可挑剔。當胡歌出席各項宣傳活動時，同樣穿上Giorgio Armani的西裝（中圖），與劇中1990年代的造型同樣俊朗，亦顯得Armani的經典西裝，在設計和剪裁上的確經得起時間考驗。