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star chic：香港設計師KWK操刀 Björk未來式花枝招展

【明報專訊】喜歡Björk的樂迷，除了因為她的另類曲風，部分人還因為她古靈精怪的時尚品味。打從上世紀1990年代走紅起，Björk一直將時裝視為一種藝術形式，支持時裝藝術，透過她的名氣與影響力，給予獨立時裝設計師曝光機會，讓世界看到他們筆下的前衛設計。早前，Björk在她的巡迴演唱會上，便選擇了港產設計師Kay Kwok的作品。

Björk的時尚品味廣泛，從姆明（Moomin）圖案tee到由Judith Leiber設計的寶石動物造型小手袋都得到她的歡心。至於在風格取向上，Björk一直被具戲劇感、能改變身形輪廓的設計吸引，例如川久保玲的Comme des Garçons，或是對科學和技術充滿熱情的荷蘭時裝設計師Iris van Herpen創造的輪廓。她最令人難忘的造型之一，相信是在1997年推出的專輯Homogenic的封面造型，由她的朋友已故設計師Alexander McQueen創作。當時，她找來McQueen為她設計「女戰士」造型，以日本藝妓服飾和妝容示人，配上巨型的髮髻、長頸族的頸環，還有超長的指甲，至今看來仍不失前衛。貴為冰島天后，Björk在與奢侈品牌合作時，亦會展示任性的一面，據聞她曾經要求Christian Lacroix在星期日開放他的工作室，方便她訂製高級訂製服。雖然Björk經常穿上著名設計師的作品，不過她不但不會抗拒獨立品牌，更是他們的支持者，尤其是那些風格前衛、探索未知領域的品牌，相信這與她的音樂創作互相呼應。

支持香港品牌 造型極具戲劇效果

早前Björk在法國波爾多舉行其Cornucopia巡迴演唱會時，便穿上了香港品牌KWK by KAY KWOK的設計。站在舞台上的Björk，看起來像從未來世界而來，她穿上巨型的立體打印花瓣，內襯胸前飾有塑膠裝飾的印花長裙，再配上英國設計師James Merry的面罩頭飾，造型極具戲劇效果又充滿未來感，突顯出Bjork的實驗精神與天馬行空的想像力，毫不膽怯向世界展現自己。

Björk身穿的KWK by KAY KWOK服飾，出自品牌去年於倫敦時裝周發表的新作（圖）。創意總監Kay Kwok筆下的作品一律無分性別，且極具實驗性質，透過精湛手工與科技美學挑戰傳統。品牌那種摒除固有觀念，前衛及充滿未來感的設計風格，正好襯托出Björk的創新精神，難怪能獲得這位冰島天后的支持。 ●

WHO: Björk

WARDROBE: KWK by KAY KWOK

WHERE: 法國波爾多Cornucopia演唱會

查詢：KWK by KAY KWOK（instagram@kwkbykaykwok）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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