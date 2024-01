the buzz：與潮牌舵手藤原浩合作 Pokémon游走經典手袋

【明報專訊】有說君子之交淡如水,朋友間沒有什麼利益轇轕,當然少了見利忘義的可能,友誼更易維繫。甚至有時朋友間惺惺相惜合作共事,往往會有一加一大於二的驕人成果。Friends of FENDI就是一個以友誼為核心的企劃,跨越行業屏障,與不同友好一起think out of the box,創作出乎意料的作品。企劃最新合作對象乃潮牌FRGMT(fragment design)的舵手:裏原宿之父藤原浩,還有可愛的寶可夢(Pokémon)角色坐鎮別注系列!