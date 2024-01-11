showcase：阿部千登勢 獨步時尚界 複雜結構 簡潔易穿

阿部千登勢為sacai每年創作多個男女裝系列，所花心力可真不少。不過每每有人問到作為設計師的她，有什麼支撐和構成她的理念時，阿部千登勢總會「義無反顧地」回答：「愛是最好的！」如何定義「愛」確實言人人殊，但我們至少相信愛能給予阿部千登勢創作的力量，更做就出她靈巧的創作風格。

巧妙摺疊 大衣服成小輪廓

sacai的2024春夏男裝暨春季女裝系列，設計從龐克文化汲取靈感，對變化無常的世界作出反應。系列以充滿希望的積極態度展望未來，將制服和統一化的概念融合，從頭到腳由外套、襯衫和褲子均匹配，無論是細條紋、牛仔布、花卉圖案，還是重新組合其他傳統物料，都令造型以最完整的方式呈現。不過系列最突出的，是以摺疊縐褶手法縮小原本超大的衣服比例，並減少重量感。寬大的荷葉邊在褲子和裙子現身，針織設計中融入複雜縐褶，衣服被摺疊並壓縮成更窄小的輪廓。

反之在春夏女裝系列，以「我們愈簡單，我們就愈完整」為理念，原本複雜的結構被表面的簡潔和易穿所掩蓋，並透過圓形紙樣，讓廓形恍如輕柔的蠶繭或氣球。兩個系列的設計剪裁張弛有度，既形成極具創意的對比，亦見阿部千登勢設計的收放自如。●

查詢：sacai 2285 9080 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Bruna R.、Raul B.（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Joe Yuan

編輯：陳淑安

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