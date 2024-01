【明報專訊】2015年,時尚網站YOOX與紐約導演Alison Chernick合作拍下以The Artist Is Absent為名的時裝短片,道出時裝設計師Martin Margiela真人不露相的特質。這個現於邁阿密Parodi Costume Collection展出的Margiela : In the Void展覽(A),便按同樣道理為展品留白,一如品牌的簽名白色。