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Iris van Herpen巴黎回顧展 結合科技工藝 改變時裝氣場

【明報專訊】時裝究竟是一個正在進步還是退步的行業？

大家可以從不同角度探討，例如品牌設計總監的性別及種族比重，又或是產量等，但最難以統計卻又最顯而易見的角度，該是時裝設計師作品的前瞻和突破，體現未來服裝如何與生活結合的可能。現於巴黎Musée des Arts Décoratifs展出的Iris van Herpen. Sculpting the Senses展覽，便呈現出當下時裝設計的最前線。

某程度上，時裝設計師都是預言家，大都在正式開售前一年便推出相應的設計。當然各個設計師有各自的預言路線圖及方向，最具代表的，較早期的有Pierre Cardin、André Courrèges及Paco Rabanne筆下因為太空競賽而誕生的Space Age系時裝。其後以「未來」作為作品體系主軸的，則有Thierry Mugler和Gareth Pugh，以及大品牌如Karl Lagerfeld筆下的數季Chanel和John Galliano設計的Dior，還有Alexander McQueen的後期作品和Hussein Chalayan的2007春夏系列。Coperni與Fabrican的2023春夏系列，在Bella Hadid身上現場「噴製」的壓軸噴漆裙，算是近年的少數。

而來自荷蘭以高級訂做服為本的Iris van Herpen，該是近年持續以未來為作品體系主軸的設計師。如要概括形容的話，有點像The Hunger Games的戲服，但她的作品不輪在設計、概念及製作上，都着力於與未來掛鈎，帶出未來時裝的可能。

設計以自然科學為靈感

實說實話，Iris van Herpen的早期作品，不難叫人想起已故Alexander McQueen的後期作品，例如以結合大海與人為概念的Plato's Atlantis、以外星人升空為靈感的Pantheon As Lecum，或是以進化論為藍本的Natural Dis-tinction Un-Natural Selection，這些設計及時裝騷製作均以自然科學為靈感。

曾任Alexander McQueen學徒

畢業於荷蘭Arnhem ArtEZ University of the Arts，Iris van Herpen在2007年創立個人品牌前，曾任Alexander McQueen的學徒，可以看到她如何繼承McQueen的設計血脈。她是較早期以立體打印技術製作時裝的設計師，也將高科技與工藝結合，並以科學為設計概念。這兩個特點延續了Alexander McQueen的設計，並配合現代製作科技而自成一格。其後她的設計得到Björk及Lady Gaga加持，在2011年成為Chambre Syndicale de la Haute Couture的客席成員。

立體感骨架衫、水花服 刺激感官

今次舉行的展覽以Sculpting the Senses為題，一共展出約100件作品，以及與其作品呼應的設計及藝術品，展示她極具立體感的作品如何刺激感官。呈現立體感正是Iris van Herpen的設計手法，細看她畢業作品的壓軸造型，在肩上以白線纏成雲狀結構，便能明白這種順着人體線條而加建的立體感。整個展覽合共有Sensory Sea Life、Water and Dreams及Skeletal Embodiment等共11個主題，展出其首個參加巴黎高訂的Capriole系列中的骨架結構衫、較早期的水花服裝Crystallization系列等。雖然Iris van Herpen不少作品以生物及自然結構為本，如Roots of Rebirth以樹根脈絡及真菌類植物為靈感，又或是Sensory Seas的水母裝，但作品並不囿於外觀，同樣注重自然的動態。如Hypnosis系列便與建築師Philip Beesley合作設計出以動態帶來幻覺效果的機動裙，又或是Syntopia以鳥類展翅的聲紋及羽毛作為圖案靈感，以不同方法演繹動態，超越將肉眼所見、將大自然搬字過紙的做法，屬坊間少見。

Iris van Herpen以高級訂做服為本，能支持她自行研發獨家布料、色調及工藝，其官方網站亦分享當中的製作過程及技術突破。展覽中最好看的部分是集中展示其研發成果的Alchemic Atelier，展示她過去16年合共100多件展品，包括其簽名式的立體打印到雷射切割，是能讓觀眾特別是時裝設計學生偷師的展區。

當然，在寬鬆路線的街着世代，不少人會質疑這些高訂能否生存。看過Iris van Herpen在時尚網站showstudio.com的訪問片段，更明白她以「生命演化為永恒」的設計主題。其熱愛收藏舞台服的祖母，以及她曾苦學芭蕾舞的背景，讓她明白到時裝本身該是一個能讓人改變氣場的道具，無怪乎其作品除了具舞台效果般的詩意外，亦特別注重動態效果，暗合她不斷演化流動的設計精神。●

網址︰https://madparis.fr

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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