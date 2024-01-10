鵝卵石表盤 葡萄酒聯乘腕表

這次推出僅18枚的限量腕表，用上Latour酒莊葡萄藤下的淺色鵝卵石製作表盤。石材經過精細切割、打磨至僅0.45毫米厚，再安裝上黃銅基底，要花上30小時才能製成，總厚度僅為0.7毫米。每枚天然鵝卵石表盤的外觀和構造均不盡相同，展現不同色澤、紋理和內含物。由於鵝卵石較脆弱，製表師在整個過程也需極小心處理。

表盤配搭金色柳葉形時、分針，與纖細時標呼應。中央秒針和日期視窗令腕表功能更豐富。藍寶石水晶玻璃表底蓋飾有酒莊標識，展示內部GP03300自動機芯的運作。機芯採用豐富精湛的修飾工藝，包括倒角、圓形粒紋、圓形和直線形日內瓦波紋、鐫刻、鏡面拋光、拉絲工藝、蝸形紋以及太陽紋，盡展品牌的製表工藝。●

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