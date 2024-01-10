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鵝卵石表盤 葡萄酒聯乘腕表

【明報專訊】「聯乘」一字就像有魔法一樣，能輕易吸引大家的目光。腕表界中最常見的跨界聯乘項目自然是運動和藝術。不過，最近Girard-Perregaux芝柏表（下稱GP）卻找來Château Latour酒莊合作，推出1966系列拉圖酒莊限量款腕表。1966年，GP憑藉首款高頻機芯Gyromatic HF（每小時擺動36,000次）獲得瑞士Neuchatel天文台100周年紀念大獎。1966系列正是由此而誕生，貫徹品牌優雅簡約、歷久彌新的風格。

這次推出僅18枚的限量腕表，用上Latour酒莊葡萄藤下的淺色鵝卵石製作表盤。石材經過精細切割、打磨至僅0.45毫米厚，再安裝上黃銅基底，要花上30小時才能製成，總厚度僅為0.7毫米。每枚天然鵝卵石表盤的外觀和構造均不盡相同，展現不同色澤、紋理和內含物。由於鵝卵石較脆弱，製表師在整個過程也需極小心處理。

表盤配搭金色柳葉形時、分針，與纖細時標呼應。中央秒針和日期視窗令腕表功能更豐富。藍寶石水晶玻璃表底蓋飾有酒莊標識，展示內部GP03300自動機芯的運作。機芯採用豐富精湛的修飾工藝，包括倒角、圓形粒紋、圓形和直線形日內瓦波紋、鐫刻、鏡面拋光、拉絲工藝、蝸形紋以及太陽紋，盡展品牌的製表工藝。●

網址：www.girard-perregaux.com

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