Watch News：GT賽車腕表 概念車實體化

兩個單位有着接近的發展軌迹。Gran Turismo早於1997年推出，同年Bvlgari落實了Aluminium腕表的設計款式，並於1998年面世。今次的特別版腕表搭載品牌B381自動上鏈機芯，具計時功能、日期顯示，鋁合金表殼，霧黑色髮絲紋表盤配搭黃色時標細節，時針和分針塗覆Super-LumiNova夜光塗料，DLC鍍膜鈦金屬底蓋上則飾以Vision Gran Turismo計劃10周年標誌，全球限量發行1200枚。至於概念跑車的設計以幾何和棱角分明的線條為主，靈感來自遊戲中的1970年代意大利Gran Turismo汽車線條，配有運動型三輻式軚盤和胡桃木儀表板。●

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文：張曉冬