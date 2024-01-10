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Watch News：GT賽車腕表 概念車實體化

【明報專訊】喜歡打機的讀者可能有玩過GT賽車（Gran Turismo，或譯《跑車浪漫旅》）遊戲，雖然現實中未必真的能夠駕駛跑車、卻可在遊戲中隨心所欲地買跑車、調校車輛和比賽，過過癮。適逢Vision Gran Turismo計劃10周年和Bvlgari Aluminium系列25周年，兩個意想不到的單位竟合作推出Bvlgari Aluminium Gran Turismo特別版計時腕表，以及Bvlgari Aluminium Vision GT數碼賽車（遊戲內）和全尺寸概念超級跑車（實物），非常驚喜！

兩個單位有着接近的發展軌迹。Gran Turismo早於1997年推出，同年Bvlgari落實了Aluminium腕表的設計款式，並於1998年面世。今次的特別版腕表搭載品牌B381自動上鏈機芯，具計時功能、日期顯示，鋁合金表殼，霧黑色髮絲紋表盤配搭黃色時標細節，時針和分針塗覆Super-LumiNova夜光塗料，DLC鍍膜鈦金屬底蓋上則飾以Vision Gran Turismo計劃10周年標誌，全球限量發行1200枚。至於概念跑車的設計以幾何和棱角分明的線條為主，靈感來自遊戲中的1970年代意大利Gran Turismo汽車線條，配有運動型三輻式軚盤和胡桃木儀表板。●

網址：www.bulgari.com

文：張曉冬

相關字詞﹕葡萄酒 Château Latour Girard-Perregaux 賽車 Gran Turismo 計時表

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