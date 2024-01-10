獲腕表界巨頭收購 重返瑞士集團 宇宙表復興 時間作見證

往下來，如何復興宇宙？還看Breitling能否點石成金。

年輕一輩表迷對宇宙表應該不太熟悉，但對年長一輩來說，1990年代的品牌電視廣告，腕表以橫空出世的震撼，再配上沉厚的旁白：「宇宙嘅偉大，只有時間可以見證」，相信應喚起不少表迷的回憶。

宇宙表（當時名為Universal）是由Ulysse Georges Perret和Numa Emile Descombes在1894年創立，算一算，今年正是品牌130周年紀念。品牌最初設於瑞士北部鄰近法國的Le Locle小鎮，為了與日內瓦的傳統製表工藝結合，以製造出高品質的腕表而遷到日內瓦，易名為Universal Genève。品牌成立之初，便決心自家製造機芯內的每個零件，不假外求，因此短時間內便一躍成為當時最頂級的計時表生產商，連Hermès也曾委託品牌製作腕表。

發明Cabriolet可翻轉腕表

1925年，品牌為其第一枚自動上鏈腕表申請了兩項國際專利，3年後再發明Cabriolet可翻轉腕表 （比Jaeger-LeCoultre的Reverso還要早幾年）。1930年代，品牌推出了其最為著名的幾個表款：Uni-Compax、Compax、Medico-Compax，以及在1944年為慶祝品牌50周年而推出的Tri-compax腕表。這些做工精湛的雙按鈕式計時表，成為品牌歷史上的重要一頁，其中Tri-compax全日曆計時腕表是當時品牌製造的表款中功能最為複雜的一種，結合時分、日曆、計時功能，以當時的製表業來說，技術可算相當高。

曾跟Omega Rolex並駕齊驅

至1954年，品牌推出了機芯僅4.1毫米厚，具50米防水功能，能抵抗強大磁場的Polerouter腕表。當時瑞典航空公司剛開辦穿越北極圈，往返歐洲至美國的新航線，由於北極附近有強大磁場，所有機上精密設備均需有一定防磁度，Polerouter腕表便被航空公司選作航空人員首航時的專用計時表。

Polerouter腕表是由當時年僅23歲、腕表界知名製表師Gérald Genta創作而成，Gérald Genta後來也設計了更多流傳至今的腕表系列，包括Omega的Constellation、Audemars Piguet的Royal Oak、IWC的Ingenieur、Patek Philippe的Nautilus、Cartier的Pasha等。1940年代，Universal Genève的總部設於日內瓦，位置就在Rolex和Patek Philippe之間，品牌在當時足以跟Omega和Rolex一較高下。

從寶光手上買入 交易作價約5.5億元

可惜到1970、1980年代，跟很多以機械表為主力的瑞士品牌一樣，Universal Genève面對「石英危機」而面臨巨大衝擊，曾一度轉型開發石英機芯，到1989年由香港寶光集團（Stelux Group）收購。至去年底，Breitling母公司、私募基金Partners Group從寶光手上買入品牌，據外媒報道是次交易作價約7000萬美元（約5.5億港元）。跟Universal Genève成立於相近年代的Breitling（1884年），兩者同樣主打計時機芯，當年是競爭對手，但表壇上沒有永遠的敵人，今日兩者成為姊妹品牌。Partners Group表示將會成立專屬團隊，各自以獨立模式運作，不用擔心品牌名字從此消失。當然收購後需要重整旗鼓，還需要點時間才會有新作面世，但絕對值得大家期待！●

網址：www.breitling.com

universal.ch

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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