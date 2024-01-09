6A爸媽：使孩子明白我們心中所想

溝通比言語更早

一般來說，我們靠言語來溝通。但溝通並不限於言語，我們情感上的交流，可以透過表情、肢體動作，甚至文字圖像等來表達我們的想法。所以跟孩子的溝通，遠比他們懂得用言語前便已經開始。

懷孕期間，與肚裏的孩子互動已經是溝通的開始。爸爸媽媽在這段期間跟寶寶說話、撫摸肚皮，都是溝通的一種，甚至孩子認得媽媽的氣味，也是成功溝通的方法。

要做到有效溝通，我們可以嘗試以下方法。

1. 認清身分

我們的說話，代表了我們是誰。跟孩子溝通的時候，我們以父母的身分跟他們對話，一切來得尊重。但當我們說話帶有情感的時候，尤其是被孩子激怒了，我們也要注意我們的說話是否合乎自己家長的身分與形象。

一些詆譭孩子的說話，過分主觀判斷，都令到孩子感覺不被尊重。或許他們不懂得如何向你表達那種感受，久而久之只會跟你愈走愈遠。對話是雙向的，有來有往，嘗試在不同情景之中，保持父母身分，說父母應說的話，多體諒，跟孩子產生共鳴，才是有效的溝通方法。

2. 溝通要真正表達內心心意

有時我們跟孩子說教的時候，帶有不同的情緒。溝通打開了，卻愈說愈錯。因此，溝通要真正表達我們內心的心意，不要把話說得過分，導致詞不達意。

孩子接收什麼，取決於我們當時的說話、表情，甚至心情。但除了言語（聲音）是我們聽到之外，我們自己的表情，只有對方見到。除非我們嘗試在鏡前跟自己說一次，才能感受到孩子接收的是否我們內心真正表達的心意。

3. 切忌「我我我」

或許我們都很心急跟孩子溝通，很多時都會使用「我」作為說話的開端。例如「我覺得你很好」、「我覺得你態度很差」。這些都是由「我」開始，當中或許帶有指摘對方、宣泄情緒、單方面管教或否定對方成分。感情用事的甚至會裝腔作勢。這樣的溝通，對方只會覺得所有內容都只從「你」出發，並沒有從「我」角度去想。

嘗試一下由對方角度想，或許可以達到更多有效溝通的模式。嘗試溫和地表達反對，心平氣和的跟孩子們打開話題，引導孩子思考，多用問句「你覺得這樣好嗎」、「你覺得這樣做對嗎」或「如果情况掉轉是你，你又會如何做呢」。把「我」換轉「你」，會有意想不到的溝通效果。

最後，不忘在溝通的結尾留下下一次溝通的機會。溝通完結前來個小總結，不但可以總結溝通內容，也可以調整對方心情。也不忘感謝對方願意花時間跟自己溝通。始終孩子愈大，會跟父母溝通的機會愈少，也不是必然，因此我們不妨感恩孩子還願意跟我們做有來有往的溝通吧。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]