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副刊
Happy PaMa 教得樂 第483期

Happy Pa Ma

國際親子台：聖誕老人不會老

【明報專訊】剛剛的聖誕及新年假期，大家有跟家人好好度過嗎？大家的孩子現在多大了？還相信有聖誕老人的嗎？我家一年級的小女兒還是興致勃勃寫信給聖誕老人，大女兒已經開始懷疑聖誕老人的真實身分，姑勿論如何，收到禮物總是令人開心的事。

孩子心中最想要的禮物

不過，到底怎樣的禮物才是孩子心中最想要的？《別告訴孩子月亮會來割耳朵》一書中，作者就曾分享過，有質素的陪伴，是父母能給孩子最大的禮物。因此，每逢大時大節要送禮物的關頭，作者都試着把禮物轉化為一種更特別的陪伴，例如：把晚上的睡前小故事時間由1本書增加至3本、平常坐校車的可以獲爸媽親自送上學。

大人的世界，覺得送這些禮很「流」，不算是一份真正的禮物。但作者卻說，每次孩子都因此好興奮，彷彿是父母把天上的月亮給她捧了下來似的，這便是孩子看世界的角度。現在的孩子都不缺玩具，我們但凡看到漂亮的、好玩的，就會忍不住買給子女，卻忘了真正令人快樂，是在於一起玩的過程，而不是買或擁有的剎那。陪伴可以把一雙手一條橡皮筋化成一個遊戲，把一張紙一支筆化成快樂的時光。畢竟這樣的聖誕老人送禮，無論到幾多歲也不會過時。

長假期的準備 節目安排要取捨

很快又到農曆新年，也許一些在聖誕假期的小觀察也能應用一下，讓大家可以更輕鬆自在的在新年長假期帶孩子。

首先是，節目安排請好好選擇取捨。沒有孩子前，我們一天跑早午晚3場是「小兒科」。帶着年幼的孩子，坦白說，這樣每天頻撲，怕孩子真的要看小兒科了。孩子筋疲力竭下，大哭或情緒失控，幾乎都可以預視得到。跟家人協調一下，是不是有些聚會可以不帶孩子去，或少去一次，或者聚會的場地（親友的家）有沒有地方讓孩子小睡休息？其實孩子也不想掃我們的興，他不過是需要好好充電而已。

其次，別把重心放在我們的儀式感中。美好的回憶，不在於準時12點倒數的一刻。聖誕也不一定要所有人吃過晚飯，唱完自選聖誕歌，再拆禮物才算圓滿。很多時，這些過程是讓我們自我滿足而已。孩子想要的，可能是經過一整天已到晚上10時，很累的時候喝口暖奶，吃一口聖誕曲奇，然後自我倒數，便沉沉入睡了。然後第二天醒來時，精神滿滿的跟弟妹來一場早晨聖誕歌跳唱，這樣也許不合乎聖誕傳統，但卻是孩子們記在心中的快樂聖誕時光。

多從孩子的角度看世界，就會發現更美的風光就近在咫尺。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]

相關字詞﹕別告訴孩子月亮會來割耳朵 國際親子台 名人KOL 親子筆陣 Hello Bonnie

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