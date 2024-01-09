明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第483期

Happy Pa Ma

教女無方：無用之用

【明報專訊】近來因為準備搬往一個更細的單位，所以必須在把有用之物入箱前，丟掉無用之物。這項工程本身已浩大，加上蘇菲不在港，如何妥善處理她的東西令人頭痛。想起朋友家有條規矩，就是一年沒用過的東西視為無用，到年底要扔掉，因此朋友家雖然有五口子，但雜物並不多。若用這方法處理，相信我家近七成東西可扔掉，走個簡約設計風格也可以。

處理蘇菲無用之物，無非是她十多年都捨不得扔掉的東西，有千奇百怪的小石頭和貝殼，也有我們以要扔掉的舊衣服布碎粗製的娃娃衣服，還有各種物料、形狀、大大小小的盛物器皿；這些無論當年或今日均屬「無用」的東西，就是陪伴蘇菲成長的玩物，我無法如玩具製作商般，描述他們售賣的玩具如何有助兒童發展哪些大腦機能，我只能說這些在現今社會不能稱為玩具的東西，有其存在意義。

「無聊事」皆成長印記

在2023年的最後一節中六課堂裏，我教導、教訓學生要好好規劃聖誕假期、模擬考試以至公開試的溫習計劃；一名學生突然舉手，說我應是十六型性格中的「J」，即判斷型，因為她觀察我就是喜歡凡事先做計劃，可能還會做長期計劃、中期計劃、短期計劃，然後還會按部就班地依據計劃做事或生活。我愣住了，再細思，是的，我特別喜歡計劃，也喜歡活在計劃中，因此對浪費時間會感到內疚，自然也見不得別人花時間在不知有何目的的事上。雖然自覺工作頗有效率，但目標都建立在完整計劃上，生活有時難免乏味沒趣。反觀蘇菲，時而發夢，花三五小時畫沒完成的畫，為想像的人物設定電話號碼，用無數時間跟友人吹無聊的水，在母親看來，這些無用的事，卻也成了蘇菲的成長印記，別有意義。

功利非絕對尺度 追夢自有意義

能善用物件的實用價值，時刻有效運用時間，這類人較易在現今職場上長袖善舞。可是凡事衡量價值、發揮效用這種思維一旦應用在所有人身上，那可是件可怕的事。我常想，若我活在靠狩獵維生的社會，定是個依賴別人救濟的無用之人。今天，我們會否輕易以有用無用去評定各種職業、學科，甚至是個人專長？蘇菲喜歡研究語言，若非有幸就讀牛津，會否得到那麽多肯定？有人窮一生追尋夢想，做着所謂無用之事，最後能成名自然獲得不少掌聲，但始終寂寂無聞的才是大多數。我相信，對追夢者而言，做着那些所謂無用之事，本身就是意義。

面對現實，雖然花了許多時間執拾，最後還是把蘇菲的有用無用之物全數入箱，待她回家再處理——又一次有意義地浪費時間。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第483期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

上 / 下一篇新聞