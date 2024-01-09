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Happy PaMa 教得樂 第483期

Happy Pa Ma

親子筆陣．玩創校長：假如……陶行知遇見AI

【明報專訊】過去3年的所有英雄電影，都引入多元宇宙的概念，即有一點點的改變，英雄的故事會發展成不一樣，讓我們經常沉浸在「假如」的思考。最近，漫威英雄片集What If...?系列推出第二季，更激發了我的想像，讓我思考教育家如果身處不同時空，會帶來怎樣的變革：假如陶行知擁有現代的AI教育工具，他的教育理念會如何在2024年開花結果？

陶行知（1891-1946）是我最欣賞的中國近代傑出教育家，他深刻認識到教育對於振興中國的重要。在國力衰退的年代，他提出「生活即教育」的理念，強調學校教育應與實際生活相結合，培養學生實用技能和創新能力。他創辦多所當時非常先進思維的學校及「平民教育促進會」，旨在通過教育改變下一代，使中國在國際舞台展現新實力。他的教育理念不僅當時被視為前衛，即便放在今天，仍顯現代感。

量身訂製教學內容 培養知行合一

假如陶行知在今天能運用AI技術，他的學校和課程設計或會有哪些創新之處？陶行知提倡的「知行合一」強調知識與實踐的結合。今天，AI技術可將此理念提升到新高度。想像一下，一個基於AI的學習平台，能即時分析學生的學習狀况，為他們量身訂製實踐項目。這些項目不僅與學生的興趣相關，還與當地社區的實際需求相結合，讓學生在解決真實問題過程中學以致用。

陶行知的生活教育主張教育與生活的緊密結合，培養學生的實際能力和品德修養。在AI幫助下，這種生活教育可變得更個性化和靈活。AI分析工具可追蹤學生在各種生活情景中的表現，從而提供針對的指導和反饋。這樣的系統能促進學生在社會互動、情感認知及道德判斷等方面的全面發展。

陶行知重視每個學生的個體差異，提倡因材施教。在AI支持下，教育者能夠更精確地識別每個學生的學習風格和需求，並提供個性化學習經驗。AI能推動教育資源的最佳分配，保證每個學生都能獲得最適合自己的教學內容和方法。

AI非單改卷機器 可助全人發展

過去一年，香港許多學校已開始引入生成AI於學與教，但這些改變往往將AI局限於生成練習工作紙、自動生成教案、自動批改功課等。教師使用AI來給學生重複的練習，這些規範學習可能導致更多操練文化。反之，我們可預見陶行知的教育會將AI視為一種賦能工具，而非一個單純的自動化或替代人類教師的解決方案。作為「鐵粉」的我會預想他設計出一套課程，不僅涵蓋學術知識，更重視培養學生的批判思維、問題解決能力及終身學習的能力。陶行知的教育理念在今天看來仍具前瞻和實踐價值。他的思想提醒我們，即使在AI時代，教育的核心價值和目標始終應指向培養全面發展的人。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]

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