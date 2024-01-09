本周FOCUS．採訪手記：認識特色學校 為大抽獎準備

設計校本課程 建立自家特色

對於這種說法，我只認同一半。的而且確，所有官津學校的中央課程架構都一樣，絕大部分學校，亦是以中文教學。不過，其實每間學校都可根據校情，為學校設計校本課程，而校園設施、學習環境，也可建立自家特色。更重要的是，校長的教育理念、管治方式不同，都會令每間官津小學變得不一樣。正因如此，我認為，家長替孩子選擇小學時，絕對應該多花心思，了解每間學校的特色。

但我亦不贊成家長的考量點，只集中在學校是屬於所謂的一線、二線，還是「寶校」，因為很多時，這些等級只是口耳相傳，如何釐定？以什麼作準則？恐怕沒人能解釋得清楚。反之，我會建議家長多考慮學校的學與教模式，是否適合自己的孩子，更為實際。而按照學校的教學設計和安排，可大概分為傳統學術型、愉快學習型和體驗式學習型。

相信大家對傳統學術型的學校不會陌生，但對於愉快學習型和體驗式學習型的學校，或者仍是一知半解。2024/25學年的「統一派位」階段（俗稱大抽獎）即將展開，《HappyPaMa教得樂》將一連兩期，分別介紹這兩大類型學校，今期先有愉快學習型學校的表表者——三水同鄉會禤景榮學校，校長開宗明義要建立一間充滿童趣的小學，究竟happy school是否就不代表成績不好呢？家長不妨閱覽全文，自行感受。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第483期]