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副刊
Happy PaMa 教得樂 第483期

Happy Pa Ma

特色校園：經過「機場大堂」 進入愉快學習旅程 童趣小學 玩樂激發無限可能

【明報專訊】2024/25學年小一「統一派位」（俗稱大抽獎）將於1月下旬接受申請，或許仍有家長十五十六，未決定到替孩子選什麼類型的小學。本刊一連兩期，將分別介紹愉快學習型、體驗式服務學習型學校的特色，看能否為家長帶來啟迪。今期先有近年在大埔區（84校網）人氣急升，收生率節節上升的三水同鄉會禤景榮學校，校長銳意把校園打造成兒童樂園一樣，讓學生愛上學校，從而愛上學習。

文︰沈雅詩

「毋庸置疑，讀書怎麼都會有壓力，最重要的，是能夠把它變成正向壓力，讓小朋友懷着愉快的心情接受學習上的挑戰。我想，心情好，萬事就順暢。」這是三水同鄉會禤景榮學校（下稱禤小）校長李小寶上任7年，決心把學校轉型happy school的原因。

走進禤小位於大埔富善邨的校舍，率先映入眼簾的，就是一個鮮橙色的「機場大堂」，離境閘口，是通往巴斯光年經常掛在嘴邊的To Infinity and Beyond（飛向宇宙，浩瀚無垠）！「禤小的大堂和辦公室都以機場做設計藍本，寓意學校將帶領學生放眼世界，通往無限可能。」事實上，「機場大堂」不單有象徵意義，大堂內的85吋互動屏幕，更有實際用途，李小寶補充：「主要是給同學在小息、午息的時候，參與由老師親自設計的電子互動遊戲及比賽，從玩樂中學習。」

除了「機場大堂」，禤小還有4大吸睛「景點」。不過，李小寶一再重申，校園每個設置，着重童趣之餘，其實也是一個學習場景，最終目的，都是希望促進學生的學習效能。

景點1︰時光隧道

這是一個沉浸式的虛擬學習空間，透過影像投映，配合感應器產生互動效果，使學生能夠跨越時空地域，學習學科知識。隧道內有不同的學習主題，李小寶舉例，五年級學生便會涉獵當中關於秦始皇兵馬俑的課題。

「我們有3S（smart、star、shine）校本特色課程，小五同學在『時光隧道』所學的，都是緊扣star演閱課程（結合閱讀、戲劇和中國歷史文化）。老師會先讓同學閱讀一些關於秦朝和秦始皇的書籍，令他們對這個朝代有初步認識；繼而安排小朋友進入『時光隧道』，回到秦朝，親歷其境；即將到來的3月，同學們更會去到西安，實地考察兵馬俑；回港後，再一起創作一齣話劇，合力改寫秦始皇的結局。」她相信，通過不同的學習活動，可以培養學生的共通能力。

景點2︰恐龍閱讀廊

禤小重視閱讀學習，校內有兩個非常破格的閱讀基地，一個是位於室內、仿照舊大埔墟火車站而設計的圖書館，另一個是連接圖書館的戶外閱讀空間——恐龍閱讀廊。長長的有蓋走廊，佈置成森林一樣，沿路有大大小小的「恐龍」出沒（下圖），恍如返回恐龍時代！李小寶說，不少孩子都是恐龍迷，於是在學校打造一個以恐龍為主題的閱讀空間，藉此吸引學生在這裏逗留及看書，「為配合『恐龍閱讀廊』，我們購入大量有關恐龍的書籍，希望透過這個孩子極之喜歡的主題，提升他們的閱讀興趣，並慢慢建立起閱讀習慣」。

景點3︰未來教室

宇宙、太空、科幻……這些都是小朋友喜歡的元素，禤小建構的「未來教室」，正正是要滿足孩子這方面的好奇心。教室以黑色做主調，加上cyber味濃的特色燈槽，營造出神秘外太空的感覺，學生在這裏接受STEM教育，相信一定更投入、更吸收！

李小寶表示，「未來教室」最大的任務，除了培養學生的創科技能，更加重要的，是裝備學生面向未來。「我覺得未來人才，既要善於運用各種資訊科技工具，更要有分析、組織和表達能力。」因此，教師將會利用此教室完善的硬件及環境配置，以嶄新的教學法，幫助孩子建立未來必備的能力。

她續稱，學生在「未來教室」，將以小組形式作不同的學習活動，而每個小組也有一部專屬的互動大屏幕，組員可一起上網蒐羅資料，從中掌握自學技巧，再透過不同工具做分析和展示，然後向全班分享及匯報，也可即時得到教師及其他組別同學的回饋。

景點4︰喜．動空間

剛剛落成的「喜．動空間」，簡直是兒童版健身室，每逢小息、午息都人頭湧湧，皆因內裏有不少好玩的設施，當中包括最受禤小學生歡迎的智能運動地墊和反應燈。

李小寶關注到這幾年疫情，令小朋友失去很多做運動的機會，而且運動動機也逐漸失去，「復課之後，不單個個都變成肥仔肥妹，還因為懶做運動，變得很『論盡』，醫療室經常都坐滿跌倒的同學」！為了在校園建立運動文化，校方在「戴麟趾爵士康樂基金」撥款逾300萬元資助下，花了大半年時間，把有蓋操場改建成體健中心，並配備各式各樣的運動器材，例如跑步機、電競單車、阻力雪橇、平衡板、健身球等，供各級體育課堂、不同運動興趣班及多支體育校隊使用。李小寶又謂，學校全方位鼓勵學生多做運動，除了是希望孩子擁有強健體魄，還想孩子懂得使用正確的渠道發泄精力、紓緩情緒。

■INFO

三水同鄉會禤景榮學校

類別︰資助男女校

辦學團體︰旅港三水同鄉會

宗教︰無

校網︰84

地址︰大埔富善邨屋邨小學第一校舍

電話︰2661 9383

網址︰ssnahkws.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第483期]

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