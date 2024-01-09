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精選熱點：紙糊公仔盛載書本回憶

【明報專訊】將於3月結業的見山書店，創立至今5年半，店內書籍主要與港台兩地文學相關，不時舉辦讀書會、講座、音樂會等藝文活動，透過書和文學連結不同人。作為今次ECO ART WALK的起點，書店伙拍本地漫畫創作者周小某，將於店內展出一系列以舊書為素材創作的動物紙糊公仔，以藝術品形態盛載書本回憶。愛書之人不妨捉緊最後機會，走入這個充滿溫度的文化空間。●

見山書店

地址：上環太平山街6號地下C舖

■青花藝術演繹大自然美態

人都喜歡欣賞美麗的事物，不論是閃耀的珠寶，還是瑰麗的大自然。致力達到可持續時尚的珠寶店Green Lemon Atelier，主要售賣來自法國的Les Cleias珠寶，以及其他歐洲環保飾品和皮製品，提供一系列可持續來源的珠寶、服飾和生活產品。這次與主力從事插畫及設計工作的青花工作室合作，將展示以「大自然美態」為題、加入青花瓷靈感的藝術品，讓人一次過欣賞既環保又美麗的珠寶和藝術品。●

Green Lemon Atelier

地址：中環荷李活道85號

繽紛插畫襯托二手時尚

二手時尚是實踐可持續生活的一種方式。寄售平台HULA冀推廣循環時尚的理念，深信購買二手時裝是能迅速減少浪費的方法，因此致力轉售高品質二手名牌女裝、箱包、鞋子及配件。與之合作的藝術家是來自巴西、現居香港的JUM。她擅長使用多媒體和數碼媒體，創作色彩繽紛的迷幻視覺效果，風格大膽。這次為HULA的玻璃櫥窗配上色彩繽紛的插畫設計。●

HULA

地址：中環荷李活道56至58號

可愛手繪宣揚簡單護膚

護膚品牌Bathe to Basics標榜提供高品質、簡單純淨的護膚、沐浴及身體護理產品，旨在改善使用者皮膚狀况，亦能為保護環境出一分力。店舖與印尼插畫家兼設計師Gaby Teresa合作，展出其可愛、色彩豐富的插圖畫裝飾店面，希望為人們帶來歡樂。●

Bathe to Basics

地址：中環鴨巴甸街35號元創方A座S403

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