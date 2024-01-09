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本周六孖住毛孩做善事 中西區漫步「移動藝術館」

【明報專訊】從上環到中環，你會選擇哪種交通方式？港鐵、巴士還是電車？

使用交通工具當然讓你很快到達目的地，但有些體會只有走路才會經歷得到，好像海味街的味道、街邊的聲音，或是停下腳步逗逗街舖的貓貓。本周六（1月13日）中西區將舉行慈善步行籌款活動，沿路多間小店聯同本地藝術單位，變身成以環保、維護寵物權益等為主題的「社區移動藝術館」，大家更可帶同寵物參與其中！

支持藝文創作 保護環境與動物

ECO ARTS MEDIA（藝境媒體）舉辦的慈善步行籌款活動「藝境遊ECO ART WALK 2024」將於本周六舉行，集本地藝術、環保理念及寵物友善於一身，盼公眾一同以「城市漫步」方式籌款，從中了解社區小店與城市環境的各種故事，支持本地藝文創作及表演事業，並為保護環境與動物盡一分力。活動受惠機構分別為救狗之家、樂餉社及藝穗會。範圍涵蓋西營盤、上環至中環，路線起點設在將於3月結業的見山書店，終點則在藝穗會，並會在終點舉行慈善音樂會，本地新進獨立樂隊Kowloon K為主打表演單位。

多個參與的藝術家或單位包括青花工作室、周小某、蘇嘉慧、三火、含蓄、黎曉蓉、蕭文潔、Gaby Teresa、JUM等，他們分別與中西區店舖合作，展示不同形式的藝術創作。藝術家含蓄及黎曉蓉皆曾在區內工作過，對這個社區熟悉及富有感情。

城市漫步 感受社區獨特文化

含蓄認為，走路確實是了解社區的一種方法，「尤其是中上環，很適合步行，因為坐車並不是想像中那麼方便，若坐過站或搭錯車，就可能會繞遠路」。他分享，相比乘車，他更喜歡走路：「有些體會是只有走路才會經歷得到，例如海味街的味道、街邊的聲音、一些店舖裏面的狀况等，如果以坐車的方式，未必能夠觀察到，體驗會很不同。」

他本是一名建築師，2014年辭職後，便全力投入藝術創作，蒐集各式各樣香港人的故事，再以畫筆將各種情緒轉化成短句與圖像，為身處黑暗中的人送上一股療癒人心的力量。他曾透過作品表現對動物保護議題的關注，如野豬議題、流浪貓的數量、野生雀鳥保育等。今次他與零浪費寵物用品店Hidden Gems合作，將這些議題集合，並與店主交流，最後繪畫出不同動物和諧相處的場景，展示於店舖櫥窗上。

從西營盤站A1出口出發，轉右沿着第一街直行約2分鐘，便會看到Hidden Gems櫥窗的作品，當中會有野豬、流浪貓、白鴿、烏龜等動物，反映香港面對的動物議題，同時表達人與動物共融相處的重要。含蓄說，「在香港，人與動物的關係某程度上很親密，尤其是我們現在身處的西營盤，附近海味街許多店舖都有養貓……是一種長久關係，亦是屬於社區中的獨特文化。」

有腳的魚 推廣可持續生活

或許有人會認為藝術與環保、可持續發展等議題距離很遠，但含蓄指，「作為藝術家，在可持續發展的議題下，我們能做到的就是嘗試用我們創作的方式推廣；第二就是去引發思考與討論，當大家看到，就能引導他們想多一層」。他續指，雖然這次作品不太深入，但當公眾能夠看到畫作，並了解是有關動物的議題便已足夠。同樣，對於黎曉蓉來說，藝術更多時候就像是一種提醒，「像是用一種比較浪漫，或者想像的方式，講述一些現實的東西，例如環保，其實可以將數據或現實情况直接用文章寫出來，但是如果轉換一種文章以外的方式，能夠令人有一種想再看多一點的感覺，才是真正關心這件事」。

這次，她的作品將會擺放在位於上環的Clean。若從Hidden Gems離開，轉入東邊街往皇后大道西方向走，到達路口轉右一直行約6分鐘至新街路口，便會到達。Clean是結合洗衣店和咖啡店於一身的店舖，旨在透過生活小事情，如每天的咖啡或洗衣時間，推廣可持續生活方式。這種混合經營模式亦吸引了黎曉蓉的駐足。

黎曉蓉的作品經常探索超脫現實的神秘世界，希望能夠讓人覺得人生充滿可能。她會將一些看似毫無關連的事物拼湊，成為吸引大家觀賞的作品，就像Clean般將兩件看似毫無關聯的生活小事結合。受到小店的啟發，黎曉蓉這次沒有選擇自己擅長的平面創作，反而準備了立體作品。聯想到冲咖啡與洗衣都需要的水，她決定以魚作為作品主題，依舊加入自己的風格，創作出長有雙腿的魚。為呼應環保主題，她嘗試以廢物作為魚身的填充物，即棄筷子作為雙腳，再於外圍加上石膏，並以咖啡渣製作顏料上色。●

●INFO

藝境遊ECO ART WALK 2024

日期：1月13日（周六）

地點：中西區

價錢：$288起

網址：bit.ly/3S5HCHj

慈善音樂會 Charity Music Finale

日期：1月13日（周六）

時間：晚上7:30至9:30

地點：藝穗會奶庫（中環下亞厘畢道2號）

Hidden Gems

地址：西營盤第一街8號縉城峰平台5號地舖

Clean

地址：上環皇后大道西100號地舖

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕咖啡店 藝穗會 見山書店 藝術 走路 散步 中環 上環 藝境遊

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