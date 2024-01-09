明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
DIY食譜

飲食

番茄炒酸甜 隔水蒸嫩滑 雞蛋速煮兩味 變奏潛力無限

【明報專訊】我和許多在職媽媽一樣，放工後想用最短時間煮好飯，讓仔女吃餐好，所以我會不斷鑽研，累積了不少快、靚、正的30分鐘食譜。不如就用一般家庭常備的食材——雞蛋，教兩道快速食譜，一道是番茄炒蛋，另一道是蒸水蛋，由備料至完成只需20分鐘，不相信？立刻試一試吧！

這次示範的番茄炒蛋和蒸水蛋，均選用60至65克的大雞蛋，並且放在室溫環境回溫後才使用。番茄炒蛋用的番茄，我愛用罐頭番茄，選了原個去皮的意大利番茄，味道比新鮮牛番茄濃郁和鮮甜；另外還有亨氏茄汁，你也可選用自己喜歡的品牌茄汁。兩道菜烹調的次序，先蒸水蛋，後煮番茄炒蛋。

蛋與水1:2.5 Q彈滑溜

首先用鑊燒水。然後打散雞蛋，加入味醂辟去蛋腥味，再加鹽調味，最後加清水。雞蛋與水的比例為1:2.5至3。我們今次示範用的3隻雞蛋，共約195克，按2.5的水分比例，大約用490毫升的水。這個比例的蒸水蛋，蒸出來像豆腐花般Q彈滑溜，而1:3的比例，蒸出來的效果更加水嫩滑溜，入口「𠽌𠽌」聲。蛋加水後，撇去表面泡沫，再倒進淺器皿。蛋液愈薄，愈容易熟透。盛載蛋的器皿用微波爐保鮮紙包上，放進已燒滾水的鑊內，蓋鑊蓋，大火隔水蒸10分鐘。蒸水蛋期間，準備番茄炒蛋。

多油炒蛋 蓬鬆口感嫩

至於番茄炒蛋，以前是炒成「老蛋」的。還記得小時候，家中媽姐將蛋液煎成薄蛋餅，兩面金黃，完全乾身，然後切件。接着爆香蒜頭和番茄，加茄汁、水煮熱，將蛋回鑊燜煮。蛋吸盡醬汁，口感像吸收湯汁後的豆卜般，但我不太喜歡這種口感。後來兒子出世後，他和我都喜歡吃炒滑蛋，某天家中不夠餸菜，便用常備的罐頭番茄炒滑蛋「加餸」，結果全家人也很喜歡吃，便成為我家大受歡迎的家常菜之一。

今次示範用了6隻雞蛋，將蛋打散，加味醂、胡椒粉和鹽調味。以中大火燒熱油鑊，緊記油量要多，炒蛋才蓬鬆。倒進蛋液，略炒，轉中火，不斷炒至八成熟，盛起。炒過蛋的鑊不用洗，由於炒蛋用的油量多，不用加油，直接加入罐頭番茄，加糖調味，再加茄汁，煮熱。茄汁和糖的分量，可按喜好加減。如果你像我一樣喜歡吃滑蛋，雞蛋可加至10隻。

番茄醬汁煮熱後，試味，如果不夠甜，加糖，調至喜歡的甜度。將滑蛋回鑊，兜勻，令蛋沾滿茄汁即成，整個烹調過程約5分鐘。滑蛋帶番茄的酸甜，特別開胃，令人忍不住用來「撈」飯。這時蒸水蛋也差不多蒸了10分鐘，已熟透。掀開蒸水蛋的保鮮紙，蛋香四溢，像豆腐花般Q彈，入口嫩滑。

以前我做這兩道菜，總是怕不夠味，調味弄得很複雜，近來覺得還是原味最好，因此「返璞歸真」，使用最簡單的調味，以突出原材料的味道。若自問「重口味」，覺得味道偏淡，番茄炒蛋上桌時可以加幾滴麻油，至於蒸水蛋，在表面澆些豉油便可。

變奏花雕雞湯蒸蛋 加花蛤鮮甜

今次示範的兩個食譜，都是最基本的做法。烹調過一次後，大家可嘗試其他變奏版。蒸水蛋的水，可改用清雞湯，變化成味道更香濃的雞湯蒸蛋。或者加數滴花雕，即時變成冶味的花雕蒸蛋。複雜一點，還可以煮出酒樓熱門菜式花蛤蒸蛋。將花蛤蒸至半開，關火，倒出花蛤水放涼。將雞蛋打散，拌勻味醂、鹽、數滴花雕，再加花蛤水後注入淺器皿內，再放入半開的花蛤，包上微波爐保鮮紙，大火隔水蒸10分鐘即成；不用花蛤，改用蜆也可。除了鹹食，也可改用糖水（即將糖煮融於水），便可化身為中式甜點——蒸燉蛋，這也是我女兒的至愛！

至於番茄炒蛋變奏版的話，大可加進腸仔、午餐肉、鹹牛肉或葱花，更美味！●

●食譜：蒸水蛋

工具：鑊連蓋、淺器皿、量杯、微波爐保鮮紙

材料（4人分量）：

大雞蛋……3隻（約195克）

室溫水……約490毫升

味醂……1湯匙

鹽……1茶匙

胡椒粉（可不加）……小量

材料準備貼士：雞蛋置於室溫環境回溫

做法：

1.打散雞蛋，加味醂、鹽和胡椒粉調味。加清水拌勻，撇去表面的泡沫

2. 將蛋液倒進淺器皿，再撇去多餘泡沬

3.用微波爐保鮮紙包裹器皿，用大火蓋着蓋隔水蒸約10分鐘，蒸至凝固

變奏做法：

花雕蒸蛋：調味時加1茶匙花雕。做法同上

雞湯蒸蛋：調味減鹽，水改為清雞湯。做法同上

甜燉蛋：糖煮融於水放涼，代替水。做法同上

●食譜：番茄炒蛋

工具：易潔鑊連鑊鏟、筷子

材料（4人分量）：

原個去皮番茄罐頭……1罐（約400克）

大雞蛋……6隻

茄汁……2至3湯匙

油……2.5湯匙

糖……1至2茶匙

炒蛋調味：

鹽……1茶匙

味醂……2湯匙

胡椒粉……半茶匙

材料準備貼士：

雞蛋置於室溫環境回溫

做法：

1. 打散雞蛋，加味醂、鹽、胡椒調味

2.中大火燒熱油鑊，加入蛋液，略炒；轉中火，兜炒至八成熟，盛起，待用

3.炒過蛋的鑊不用洗，加入罐頭番茄，用中火煮熱，加糖調味

4.加入茄汁，兜勻，煮熱。試味，如不夠甜，加糖至喜歡的甜度

5.轉中細火，將炒蛋回鑊，兜勻，即成

●烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。●

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

●有片睇

想跟Son姐學做番茄炒蛋及蒸水蛋

立即去片：t.ly/F191T

上 / 下一篇新聞