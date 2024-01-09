家的味道：高雄家常台菜 必吃軟腍「豬豬」

笑言自己既是「冬瓜」（即矮子）又是「胖子」的老闆，說話辛辣、有性格，與網友「筆戰」起來沒有留手，但他煮出來的飯菜溫暖得很，甚有「家的味道」，既嗆又柔，餐廳開業7年，人氣絲毫未減。

以家常菜作招徠，老闆說是因為自己成長於單親家庭，從小到大都渴望有家的感覺，開這間主打無菜單家常菜的餐廳，讓他從料理中找到家的感覺。這裏的菜式尋常得很，芹菜炒牛肉、煎魚、炒雞肉……連菜名都欠奉，真的就像家中飯菜，連他的朋友都笑他煮的菜跟自己媽媽的沒兩樣，竟敢開餐廳？「我要的不是菜式有多好吃，而是一種你在外面居住很久，吃到這個味道後想起家人，這對我來說才是最重要的。」

餐廳菜式每日不同，每位收費450新台幣（約113港元），就能嘗到多道餸菜，如3個人有4道餸、4個人有5道餸，餘此類推。說到拿手菜，不少客人在訂位時都會註明想吃到「招牌豬豬」，即滷豬肉，「每個台灣家庭都有一道屬於自己味道的滷豬肉，在這裏吃到的，讓人覺得與家中的很像，但又有點不一樣，勾起大家童年時吃過的回憶」，對於來自香港的我們雖未有如此記憶，但豬肉軟腍入味，佐飯一流，沒有回憶的加持下仍能把盤子清光。到外地旅行，不少人選擇大魚大肉、特色菜，但有機會嘗嘗當地人的家常味，也是蠻有趣的體驗。●

■冬瓜與胖子

地址：高雄市前鎮區英德街784巷12號

無菜單料理價錢：450新台幣/位（約113港元），須預約

facebook：冬瓜與胖子

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