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副刊

健康

醫學滿東華：無記性≠認知障礙症

【明報專訊】陳太：醫生，我近來經常忘記東西放在哪裏，煮飯又忘記關火。比較無記性，是否患有認知障礙症？

醫生：陳太，不用擔心，沒記性不等於患有認知障礙症。認知障礙症患者除了記憶力受影響外，其他認知能力亦會逐漸喪失，包括語言能力、視覺空間判斷、執行能力、計算和決策等方面，以至日常生活、行為及情緒亦受影響。

認知障礙症非正常老化

陳太：年紀漸大是否比較容易患有認知障礙症？

醫生：認知障礙症並非正常老化，不是年紀大就一定會患上；認知障礙症患者因腦細胞病變而急劇退化及死亡，導致腦功能衰退。阿茲海默症是認知障礙症中最常見類型，佔所有病例50%至75%。患者會漸進式衰退，當腦細胞病變及死亡，導致某些機能或能力喪失，從而出現記憶力衰退、說話失去重點及經常重複說話等徵狀。

第二常見類型是血管性認知障礙症。腦中風或血管疾病導致患者腦部損壞，每一次中風，患者腦部功能便隨之退化，所以血管性認知障礙症患者的衰退大多是梯級式。其他包括散播性路易氏體認知障礙症、額顳葉認知障礙症、亨廷頓舞蹈症、腦部創傷、腦部腫瘤或腦積水、病毒感染、缺乏維他命及荷爾蒙、精神問題如焦慮及抑鬱、酗酒等，亦可引致認知障礙症。

食得好多用腦 預防認知障礙

陳太： 認知障礙症可以預防嗎？

醫生：要預防認知障礙症，應避免吸煙及酗酒，保持均衡飲食，選擇低糖、低鹽、低油的食物，恆常運動亦可預防高血壓、糖尿病、心臟病及中風，從而保持腦血管健康。此外，培養健康嗜好及個人興趣，學習新技能，令腦部有更多刺激，對腦部健康也有益處。當然，定期接受身體檢查，及早發現，亦非常重要。

陳太：明白了，醫生。

文：鄺盈芮（東華三院綜合診斷及醫療中心醫生）

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