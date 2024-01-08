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健康

醫賢心事：尋找孩子焦慮憂鬱蛛絲馬迹

【明報專訊】小朋友可能無法準確表達自己的情感，但仍然可能經歷壓力、焦慮、憂鬱等情緒困擾。

焦慮症徵狀包括過度擔心，無法控制這些擔憂。對於新的或陌生的情景，可能感到極度不安和害怕。患者可能過度擔心失去親人或重要人物，以及出現危險或不幸事情。此外，他們可能會試圖避開引起焦慮的情景或活動。

小孩不懂表達 家長細心觀察

抑鬱症徵狀包括持續情緒低落、悲傷和絕望感；對以前感興趣的活動失去興趣，可能出現睡眠問題，包括入睡困難、早醒或過度睡眠。食慾問題也常見，如食慾減少或增加。疲勞和缺乏精力也是抑鬱症的徵狀。小孩子抑鬱、焦慮的表現可能與成人不同，因為他們比較難於表達自己情緒和感受，所以家長要小心觀察孩子的表現：

情緒變化：出現持續悲傷、沮喪、情緒低落或易怒的情緒，亦可能失去對平常活動的興趣，或者無法從以前喜歡的事物中獲得樂趣

社交退縮：抑鬱可能使孩子變得孤立，他們可能減少與朋友和家人的交流，不願參與社交活動，並選擇孤單和獨處

身體徵狀：有些孩子可能表現出頭痛、胃痛、食慾改變、睡眠困擾等身體徵狀，甚至因而不能上學

自責與無價值感：表現出過度自責，並感到無價值或缺乏自信。他們可能常常說負面的自我評價，並對自己的能力感到沮喪

注意力和學習問題：情緒問題可能影響孩子的注意力和記憶力，他們可能在學習方面出現困難，引致成績變差

欠缺生氣：孩子可能變得沒精打采，動作緩慢，缺乏動力和活力，或可能減少參與體育活動和遊戲，並顯得消極

3大壓力來源：學業 家庭 朋輩

孩子常見壓力來源包括學業、家庭和朋輩關係：

學業壓力：學業壓力是常見的壓力來源。香港對孩子的學習要求甚高，要面對大量功課、考試、測驗，和與同輩競爭等壓力。要注意，即使家長沒有向孩子施加壓力，但孩子對自己的期望也可以是壓力來源

家庭關係：家庭關係是孩子情緒問題的重要因素。家庭衝突、不和諧、溝通問題、父母離異、家庭暴力等，都可能對孩子情緒和心理健康產生負面影響。缺乏支持、關愛和穩定的家庭環境，使孩子感到不安全和情緒不穩定

朋輩關係：朋輩關係是孩子發展中的重要因素，也可能引起情緒問題。孩子可能遇到欺凌、排斥、孤立、好友分離等社交問題，可能對他們的自尊心和情緒產生負面影響

當孩子主動訴說情緒問題時，代表他們信任你並希望獲得支持和幫助。我們可以給予孩子足夠時間和空間，讓他們表達自己的情感。聆聽他們的內心世界，並向他們表達關心和在意他們的情緒狀態。聆聽時，要對孩子表達的情緒和感受保持開放和接納態度，不要評價或批評他們的情緒。讓他們感到獲得理解和接納，這有助於建立信任和安全感。

孩子甚至家長，有時都不能夠分辨一般壓力和情緒病的分別，一般如果問題持續超過兩星期，或小朋友出現希望消失、傷害自己的想法，便應該尋求協助。

文：何浩賢（精神科專科醫生）

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