鹹豬手 影裙底 或涉心病 性偏離快求醫勿逃避

想幫助他們，要了解偏離行為背後的原因，而家人的支援和體諒尤為重要。

從性健康角度看，每個人都有追求性滿足的權利，前提是不可侵害別人。香港家庭計劃指導會教育經理李明英指出，公眾場合露體或自慰、鹹豬手、影裙底等一定不被社會允許，因行為本身侵害別人，構成性暴力，觸犯刑事法例。

醫學定義：重複且強烈性喚起

界定行為屬於病症與否，取決於它發生的頻密、重複程度，以及有否自控能力。精神科專科醫生黃宗顯引述《精神疾病診斷及統計手冊第五版》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM-5），性偏離定義為「持續至少6個月或以上，有強烈性興趣並構成不良影響，例如未經對方同意做出類似行為，對他人造成傷害，影響社會大眾和個人生活」。

根據美國精神醫學學會，性偏離是一種精神疾患，特徵為出現重複且強烈的性喚起，呈現在幻想、衝動或行為上，持續至少6個月，並涉及（1）非人類物體、（2）自己或伴侶產生痛苦或羞辱感，或（3）兒童或其他未經同意者。常見例子如暴露症、戀物症、摩擦症、戀童症、窺淫症等。

性偏離行為光譜甚闊，背後成因亦較複雜。李明英說：「排除有智力和社交障礙，可能是不理解社會規範、精神狀况出問題、腦部有精神異常、不懂自控等；亦有人單純只為尋求刺激，或為焦慮、壓力尋出路，未必跟性需要有關。」她亦不排除有小部分人因為長時間受色情媒體影響，脫離現實，扭曲違法行為誤以為會受歡迎。「在耳濡目染下，把色情媒體世界放進現實生活中，以為做出類似行為不會遭譴責，或覺得對方沒出聲反抗就是允許這類行為的發生。」

成因複雜 評估看「共病徵狀」

黃宗顯亦指，性偏離不是單一原因所導致。「像窺淫症的成因，有指是小時候受過侵犯、虐待，加上濫藥、吸毒、性慾亢奮（hypersexuality）。」評估時會看有否出現「共病徵狀」，即同時出現不同成因。「所以未必處理單一問題，而是處理所有問題，才可提供全面協助。」

一般而言，當事人不會主動尋求醫生和專業人士協助，除非有強烈動機。黃宗顯指，主要是被家人、伴侶發現，影響關係；或犯案被捕，需接受治療。「這些都促使當事人來接受治療，求助者以男性居多。」

黃宗顯說，醫生先會整體了解求助者背景，看是否符合精神疾病分類所界定的徵狀，再整體看如何提供幫助。治療可分為個人治療和小組治療，個人治療多採取認知行為方法，首先引導求助者回看，什麼因素引發行為出現、當時有什麼想法等。透過分析原因和感受，讓當事人明白行為的壞處，再教導他們調節行為，用其他方法滿足性慾。黃指出，「有些人喜歡透過某些行為達至快感，我們未必改變到其喜好，但透過認知行為治療，把行為與壞後果連結在一起，令求助者遏止不理想的行為再發生」。

心理治療導向 或涉婚姻伴侶因素

個人治療以外，亦有小組治療、婚姻或家庭治療。黃稱，有些原因跟婚姻或伴侶關係有關。「例如性生活得不到滿足，就要接受關係治療，找一個正常和合法的途徑滿足性慾，以防侵害別人。」

個人和小組治療以心理治療作導向，但當問題持續，或考慮採用藥物治療，「如調整荷爾蒙藥物，減低性慾」。惟黃指出，藥物有副作用，一般會以心理治療行先，當療效不彰或病人要求才考慮用藥。

若發現家人或身邊人有性偏離，黃宗顯提醒，不應批評苛責，要抱持支援態度，幫助他們面對困境；李明英則強調，家人和朋友要對性偏離行為有所認識，故性教育非常重要。家計會把性教育資訊放到網頁（www.famplan.org.hk），亦提供性治療服務，主要協助性生活不協調的伴侶，提供性生活啟導，助伴侶溝通。

文：馮淑玲

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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