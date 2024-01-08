醫言有理：血庫鬧血荒

貧血成因多 輸血只暫時改善

貧血（anaemia）即血液內紅血球數量減少，血紅蛋白濃度下降；常見原因包括失血（bleeding）、溶血（haemolysis）、缺鐵（iron deficiency）及骨髓功能衰竭（marrow failure）等原因。病人有貧血現象，必須找出原因，輸血只能暫時改善情况。

血液製成不同成分血產品

香港紅十字會輸血服務中心（Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service）負責統籌全港輸血服務，將所收集的血液製成不同的成分血產品（component blood products），包括紅血球（packed cells）、新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma）、冷沉澱（cryoprecipitate）及血小板（platelet concentrate），供應全港公私營醫院病人使用。失血或貧血病人只需要紅血球，新鮮冷凍血漿及冷沉澱可改善病者血凝固的問題（coagulation problems），輸血小板（platelet transfusion）則有助提升病者血小板數量。捐一次血，實際上有多名病人受惠。

近年香港紅十字會血庫經常鬧血荒，血液供應緊張，擔心影響患者病情。捐血者以年輕人為主力，接受輸血的則不少是長者。隨着香港人口日漸老化，供求易失衡，必須鼓勵更多年輕人加入捐血行列，定期捐血。不少年輕女性少吃紅肉，或未能充分補充從經血流失的鐵質，易出現貧血，因而不適合捐血，進一步影響捐血人數。每逢長假期，大批香港人選擇外遊，血液供應亦因而更加緊張。

紅血球加甘油 -80℃可存10年

科學家重點研究人造血，目前仍未有大突破，我們仍然需要更多自願人士捐血。使用保存液（preservative solutions）紅血球可在4℃保存42日。如果加入40%甘油（glycerol），紅血球更可在-80℃儲存10年，適用於保存那些罕見血型血液，以備不時之需。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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