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副刊

健康

兒言自得：放不下

【明報專訊】朋友老周要退休了，他是資深教授和系主任，更在醫院當了多年的部門主管，他的部門是大科，有數十名醫生和超過200名護士，還有不少病房助理和其他文職人員，在醫院很有影響力，院長見了他也要退避三分。他在醫學界享負盛名，許多達官貴人找他看病；在政府、學術和專業機構擔當很多公職，見報率也不低，是社會上響噹噹的人物。

早前我們一班老友和老周飯局，名義上是慶祝聖誕新年，其實是疫後找個機會聚聚，兼恭賀老周榮休。一班老友都認為，老周辛苦了這麼多年，平時休息不夠，又欠缺運動，健康似乎大不如前，是時候退休和他的太太享享清福。飯局過了預定時間15分鐘，一向準時的老周才姍姍來遲。他坐下不久，我們便發覺身為主角的他有點不妥，不但面有不樂之色，而且說話也少了，和以往口若懸河、意氣風發的氣勢大不相同。終於酒過三巡，在我們旁敲側擊下他才說出真相。

退休最悲哀後遺症

原來他在擔心退休後的「身後事」。他先說他部門如何人才凋零，他的繼任人如何不濟，一旦他退休，他多年為部門辛苦建立的聲譽會煙消雲散。跟着他絮絮叨叨說了一大堆，總離不開他怎樣從無到有，開疆拓土，把一個小小的部門擴建成現在的規模。為了不讓他辛苦多年建立的專科王國毁於一旦，他已向繼任人提議，在部門設立「主管顧問」一職，由他擔任。「我不介意只收象徵式薪金，主要是讓我有名目參與各樣決策，同時參加部門的行政會議，保證他們不至太離譜。」

看來，老周還未為退休作好準備，以為部門沒了他便會一蹶不振。要知道，世界上根本沒有無可替代的人，不管是帝皇將相，或其他多重要多睿智的人物，世界不會因他退下來甚至過世之後停頓。任何機構的主管，退下來之後機構都會繼續如常運作；好的主管更應在位時為部門積聚實力底氣，讓繼任人發揚光大。老周提議的什麼「主管顧問」，說穿了就是要安排自己做「太上皇」，繼任人縱然萬般不願，但礙於情面可能難以啓齒說不。可是若一旦真的讓老周當了「顧問」，他肯定是志在當幕後主管，垂簾聽政，那時舊的陋習會沿用下去，新的意見進不了來，管治也成了問題。

再多喝了兩杯，老周更向我們披露他一點心裏事。原來他還擔心退休後，會失去現在職位給他帶來的光輝和榮譽。他口中的光輝榮譽，其實是一些公職和特權。他現時名義上是10多個委員會的主席或成員，其實大多是一些虛銜，沒有什麼實際工作，多是找社會賢達充任。至於特權，只是有機會在不同場合出出風頭，和達官貴人酬酢結交，最大不了的，是兩間公司聘請他當非執行董事，每年開幾次董事會，收取一點董事袍金。

有人說，放不下過去的成就和榮譽，是退休後最悲哀的後遺症之一。因為太沉湎於昔日的光輝，只會令自己覺得唏噓無奈，心理上無法面對未來生活的挑戰。看到老周這樣子，我唯有用蘇東坡《觀潮》一詩開解他：

廬山煙雨浙江潮，

未至千般恨不消。

到得還來別無事，

廬山煙雨浙江潮。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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