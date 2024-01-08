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健康

食道癌胸痛吞嚥難 術後免疫治療減復發

【明報專訊】根據香港癌症資料統計中心的數據顯示，香港過去10年，每年平均約有410宗食道癌新症，逾310人死於食道癌。

食道是一個管狀器官，連接咽喉和胃部，長約25至30厘米。食道本身沒有消化食物的功能，只是通過蠕動將食物送到胃部消化。食道癌患者常見症狀是吞嚥困難，但患者許多時會調節進食習慣，如咬碎一點才吞嚥，忽略治療，因而導致病情惡化。

王先生，74歲，3個月前開始感到吞嚥困難，向外科醫生求診，胃鏡發現食道有腫瘤，組織化驗確診鱗狀食道癌，轉介來到腫瘤科。我建議他先做正電子掃描，以肯定腫瘤有否擴散至其他地方，才作下一步療程計劃。這也帶出了以下問題：

鄰近心肺氣管 或吐血呼吸困難

食道癌有什麼症狀？

食道癌患者多於初期感到吞嚥困難，但患者許多時候會不自覺地改變進食習慣，例如咬碎一點才吞嚥，或進食質地較軟的食物，忽略治療，因而導致病情惡化。患者進食時也可能感到胸部不適或疼痛，甚至嘔吐；由於患者無法正常進食，會令體重下降和消瘦。食道鄰近有許多重要器官，如心臟、肺部、氣管、大動脈等，若腫瘤較大，病人有可能出現吐血、呼吸困難等。

一半患者術後1至2年復發

若食道癌沒有擴散，可以怎樣處理？

若食道癌屬中期但未擴散，無法直接做切除根治手術，治療方式是先做化療和電療，把腫瘤縮小後，再安排手術切除。不過，即使做了手術，預後也不太理想，仍有超過一半患者在術後1至2年復發。

近年，有第三期臨牀研究證明，利用免疫治療為術後輔助治療，對已接受化療電療再做手術，而術後仍發現殘存腫瘤細胞的鱗狀食道癌病人，能有助減低腫瘤復發及轉移風險。

另外，國際與內地亦正做研究，混合免疫治療藥物和化療藥物作新輔助治療，在手術前先把腫瘤縮小，期望這些研究能幫助食道癌患者。

免疫+化療治晚期 提升存活率

若食道癌已擴散，免疫治療有效嗎？

以往已擴散的食道癌會採用紓緩化療來控制病情，常用一線化療藥物包括順鉑（cisplatin）和5-氟尿嘧啶（5-fluorouracil，簡稱5-FU）作混合療程，但效果不太理想，有效緩解率約30%至40%，無惡化存活率約4至5個月。若一線化療無效，便會轉用第二線化療藥物，例如紫杉醇，但治療效果也不太理想，中位存活率約8至10個月之內。

近年臨牀研究證明，免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitors，又稱免疫治療）對轉移或復發性食道鱗狀癌患者有幫助，可以與化療混合使用作一線治療或單獨使用作二線治療。

1. 一線治療

現時，國際和內地都有研究顯示，混合免疫治療和化療使用在轉移性食道鱗狀癌患者，能更有效控制病情和延長壽命。例如：在Keynote 590研究，749名轉移性晚期食道癌患者被隨機分配至兩組，一組接受化療和免疫檢查點抑制劑帕博利珠單抗（pembrolizumab），而另一組只接受化療。結果顯示，若病人腫瘤帶有免疫檢查點PD-L1陽性，接受混合治療的病人無惡化存活期由5.5個月升至7.5個月，而整體存活期也明顯增加，由9.4個月升至13.5個月。

另一研究是在2022年英國醫學期刊刊登的Checkmate 648研究報告，證實利用免疫檢查點抑制劑納武利尤單抗（nivolumab）和化療，混合用於晚期食道鱗狀癌患者，比起只用化療藥物，能更有效控制病情，約五成病人用藥後腫瘤縮小，提升無惡化存活率，並延長壽命，由9.1個月升至15.4個月。

另外，內地也有研發免疫檢查點抑制劑如信迪利單抗（sintilimab）、替雷利珠單抗（tislelizumab）、卡瑞利珠單抗（camrelizumab）等做第三期研究，效果也十分顯著，並與國際研究成果脗合，令人鼓舞。

2. 二線治療

免疫治療除了作一線治療之外，研究也指出，單用免疫治療作二線治療，比紫杉醇化療更有效控制病情和延長無惡化存活率和總存活率。

支架撐開食道助進食

若食道癌導致不能進食，有什麼方法可以解決進食問題呢？

除了化療和免疫治療，可以利用紓緩電療，醫生會按病人需要決定次數，約10至25次；外科醫生也可以利用內窺鏡放入食道支架，撐開腫瘤阻塞的位置，讓患者能夠進食。

王先生在診症時最後問到，他年紀比較大是否能夠撐得住各項治療，我回答：「相信年紀並不是最大問題，我們還需要看病人的體質和以往健康紀錄，來決定用藥和治療計劃，腫瘤科醫生也會按病人情况，調節藥物的劑量，希望藥物效果和副作用之間能取平衡。」

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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