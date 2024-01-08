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健康

澤星寄語：跑步的領悟

【明報專訊】新年伊始，謹祝各位讀者身心康泰，新年進步。

踏入新的一年，又是備戰馬拉松的季節。早前重新開始練跑時，竟感到前所未有的吃力。年紀漸長，體能下降，加上沒有持之以恆的訓練，身體負荷不來的時候，總會給你發出明確的警告，要你小心注意。也許早幾年還未肯認老，如今卻沒法再掩耳盜鈴了。

運動除了有益身心，也有助我們增進對自己身體的了解，尤其在參加體育競技時。在訓練和比賽的過程中，身體會給你很多信號，告訴你自己的長處和局限在哪裏。循序漸進的訓練，有助我們突破極限，創造佳績。事實上，參加比賽的目的是讓自己進步，名次反而不太重要，因為每場比賽的名次先後，外在影響因素太多，自己的狀態和表現只佔一小部分，何必耿耿於懷？最重要的是訂立目標，提升自己，盡力完成。相信有參與體育比賽的讀者都會同意，若能突破自己的最佳成績，滿足感往往大於取得名次。

量力而為 「長跑長有」

然而人畢竟是血肉之軀，狀態提升到某個頂峰後，下滑總是無可避免，再加強訓練也不能挽狂瀾於既倒，何况身體也會吃不消。所以有跑友堅持每年參加同一項比賽，以保持相若的成績為目標。他認為人到中年，體能逐年下降，別說打破自己的紀錄，就連保持平穩也不容易。因此他笑說每年長1歲，仍能保持差不多的成績，已算「有進步」了。我覺得他說得挺有道理。按照自己的身體狀况量力而為，既可避免不必要的受傷，也是「長跑長有」的關鍵。

參加體育比賽時的心態，也可能隨着年齡、閱歷和身體狀况而改變。年輕的時候，好勝心較強，如在比賽中落後於人，心裏難免着急，甚或不忿，總會千方百計迎頭趕上，落得筋疲力竭也在所不惜。如今年紀漸長，沒以前那麼好勝，何况身體狀况也不容許我逞強，反而喜歡按照自己的步伐享受比賽，被人趕過了也處之泰然。現在我覺得以「志在參與」的心情參加比賽，壓力驟減，感覺更愉快自在。

同時，看着年輕力壯的選手超越自己，奮力向前，也提醒我薪火傳承的重要。千百年來，人類的經驗和智慧就是一代傳一代，然後不斷去蕪存菁、超越和創新，推動着人類文明的發展。我們從事教育工作，就是為社會培養更優秀的下一代。學生青出於藍，應是我們喜聞樂見的。

我很高興今年有超過300名學生、同事和校友以港大醫學院的名義參加馬拉松，且有不少學生和同事義務協助統籌，謹此感謝大家的支持。你們不必擔心在跑道上超越我，因為你們是我們的未來，被未來專才超越，是值得慶賀。

祝願所有參加者盡情享受1月21日的賽事！

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

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