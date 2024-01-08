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健康

紋身 紋眉 墨水致敏難纏

【明報專訊】不少人視紋身為時髦象徵，或會將帶有紀念意義的圖案或文字留在身上。亦有人選擇美容紋身，如漂眉、紋眼線及紋唇等，節省每天化妝的時間。

紋身是將外來色素注入皮膚內，不論紋身墨水是天然或含化學成分，都存有健康風險。紋身用具不乾淨、紋身後護理不當，都有可能致敏及感染細菌，甚至染上乙型肝炎、愛滋病等傳染病。

紋身原理通常是使用儀器（針）重複刺穿皮膚表面造成小孔，繼而將墨水注入皮膚真皮層，留下永久顏色標記。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，真皮層是3層皮膚的中層，介於表皮和皮下組織之間，留在真皮層的墨水無法代謝，因此紋身圖案不會消失。視乎穿刺程度和墨水成分，有些人紋身後會出現退色或擴散情况。從事紋身工作4年的Rose指，坊間所指半永久紋身，其實是從美容紋身如紋眉演化出來的漂眉、霧眉等，使用可以讓身體吸收的天然顏料，顏色會隨時間變淡或脫色，但不會完全消失。

穿刺皮膚 或打入細菌病毒

根據消委會資料，2023年首9個月接獲29宗有關紋身或美容紋身服務的投訴，較之前一年多八成；當中24宗涉及紋眉、漂眉、紋唇等，不乏發燒、發炎、紅腫及疼痛等反應，更有個案是在紋眼線時割傷眼角膜影響視力。Rose指，紋身位置基本上會有傷口，一般都出現紅腫、結痂，通常1至2天會消除紅腫，兩周左右傷口會癒合，而面積較大或紋路較複雜就需要更長時間。如果情况持續且不見好轉，便有可能是感染。

林嘉雯指，紋身始終存有風險，「這是一種入侵性程序，透過穿刺皮膚，有可能將細菌或病毒打入皮膚，造成感染」。若出現感染而處理不當，會留下疤痕或是色素沉澱等。假如在穿刺過程中使用非即棄的紋身針具，且沒有徹底清潔消毒，如曾用在感染者身上，就有可能透過血液將病毒、細菌傳播至另一個人身體，引起經由血液傳染的疾病，包括乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒、愛滋病等。

痕癢、出疹、流膿 可數周後出現

除此之外，另一比較麻煩情况是對墨水產生過敏反應。因墨水一旦注入皮膚，不能輕易清除，其間會一直刺激皮膚，引致長期過敏反應，短至數天，長可達數年。林嘉雯指，「皮膚會痕癢、出紅疹、流膿、起水疱或發炎」，處理相對困難；而且過敏反應未必即時發生，有可能會在數天、數周，甚至更長時間之後才出現。屆時應該立即求醫，除了藥物治療外，也可能需要除去紋身。

激光除紋身 小心色素沉澱、灼傷

現時較普遍採用激光療程去除紋身，原理是某些墨水能吸收特定波段的激光，以激光照射皮膚，透過熱能或振動，將墨水分裂成比較小的分子，再透過新陳代謝排出身體。不過，並非所有墨水皆吸收到激光，不同顏色的墨水對激光反應都很不同，因每種顏色都有特定的吸收波長，通常紅、黃色較難清除，黑、藍色等則相對容易。一般來說，去除紋身需要分幾次，但不能保證100%完全消除。

林又提醒，去除紋身同樣伴隨風險，在吸收激光過程中可能會造成一些皮膚反應，例如起水疱、色素沉澱或是灼傷留下疤痕。其中色素沉澱是皮膚發炎反應的結果，並非源於紋身的色素，而是由皮膚細胞產生色素，令皮膚留下較深色的印記。

為未滿18歲人士紋身違法

因此紋身前須考慮清楚，Rose指有幾類人不適合紋身，包括懷孕、患有糖尿病或心血管疾病、疤痕體質等人士。林嘉雯補充，患皮膚病如濕疹，以及未滿18歲的人士亦不建議。而根據《青年人紋身條例》，除非註冊醫生以醫學理由紋身，否則任何人為未滿18歲人士紋身即屬犯法。

紋眼線危險 傷眼球影響視力

至於紋身位置，因較常見的美容紋身如紋眉、紋眼線等，處於臉上位置且沒有遮擋，更須謹慎考慮。林嘉雯指，其中紋眼線比較危險，因接近眼睛，若操作不當有可能傷害眼球，甚至影響視力。Rose補充，像手指等經常拉扯、接觸的位置，比較容易脫色，顏色維持時間較短，日後需要經常補色。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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