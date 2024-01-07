星期日文學‧黎哲舜《有毛有翼》：從墮落理解黑暗，於苦痛學會療傷

除了是那些警告的字句外，「同志文學」是另一個着眼點，近年香港書寫同志故事的作家雖然不多，但感覺社會對同志身分的接受程度提高了，畢竟關注男性及跨性別性工作者的民間組織午夜藍出版《午夜男喃：香港男性性工作者口述歷史》獲得不少好評，連誠品的銅鑼灣店也擺放BL漫畫、小說。可是，信和中心的漫畫店停售BL書籍的消息就像走回頭路，連同志題材都變得敏感，便覺得《有毛有翼》包膠是出於先見之明。

香港的壞男孩文學

《有毛有翼》一共有4個短篇故事，蔡元豐在序言將作者黎哲舜比作港版的「壞男孩」作家，與上海的「壞女孩」文學作比較，壞女孩文學寫吸毒、酗酒、自殺、墮胎、女同等，而黎哲舜的壞男孩文學則是反叛、敏感、傷感、對世界不解不忿。《有毛有翼》的小說情節的確黑暗，寫自殺未遂入精神病院、賣淫、性上癮……作者本人也坦言「有啲dark」，笑指自己本想用黑色作為封面，但當聽到編輯說看完小說有種「解脫」的感受後，便覺得這是「黑中有光」，人要理解黑暗才能學會面對，也應了封面的話：「墮落是延續生命的方法。」

若然單單是寫人性墮落的故事，就不會引伸另一種考慮——書寫同志文學，如果內容過於負面，會不會影響本來就弱勢的群體呢？書裏的男同志有精神病人、骨場技師、對學生下手的老師等等，主角會為情所困、受欲望的控制，處於不同的困境之中，絕對不是「平凡」的男同志生活。黎哲舜也是同志，也思考過書寫同志的問題，他認同書寫弱勢社群時需要小心處理，但在創作裏都沒有因此而猶豫、限制。他認為香港的同志文學本就罕見，因為不是每個同志都願意將私密的事暴露在陽光之下面對讀者，所以同志文學的領域反而大有空間去創作，大膽的嘗試也可探問讀者的接受程度，而自出版後也收到正面的回應。黎哲舜以同志身分出書，也是回答心裏的問句：「我不寫誰又會寫？」他自言自己是一個「一就不做，如果要做，就做到最盡的人」，所以筆下的故事都是來自生活中最為深刻之事，而這些深刻的事情往往都帶着苦痛，故事的結局都不甚完美。他解釋相比起為讀者帶來希望，他更希望讓經歷相似、類近的人能從閱讀他的故事中不感孤單。

反而黎哲舜很抗拒在書上的建議分類打上「同志文學」的標籤，他每每看到電影、書籍標上「同志」兩字就沒有多大興趣了解，「同志」於他而言並非是一個賣點，「我不覺得有需要強調同志文學這一類別，都是文學的一種，正如一些女作家，也不會想分類成女性文學」。他的編輯對此卻持不同的意見，編輯希望《有毛有翼》可以讓讀者看見同志社群的狀况，make it visable。以文學去反映弱勢社群的實態，有不少作品都會勾畫出社會的問題，以文學的方式梳理、解決，但黎哲舜則言，自己沒有那麼偉大，「我故意不想以議題式的寫法去處理同志，我想呈現的是他們生活的真實狀况、suffering（受難）、掙扎，展示面貌多於去談社會問題」。

即使同志平權是社會的議題，但是他不欲放大小說裏的公共性，而是刻意地從個人角度出發書寫同志，他認為議題先行的創作會有既定立場、前設，而故事有既定的立場會變得不好看，忽略了故事的娛樂性。黎哲舜補充若然要以議題式處理同志群體，很大可能不得不討論同志受歧視的狀態、同志婚姻等等，「我不是不支持同志、對於這些議題沒有立場。而是我的創作主張關心人物的情緒、心理狀態，所以我覺得要以人物出發去寫故事」，相比強加既定立場予人物，他更想以人物出發去反映社會現實，這樣來得更為準確而真實。

七成真實的小說

談及小說和散文，有人會以真實與否去劃分，小說是虛構的，而散文是真實的。黎哲舜很喜歡鍾玲玲，喜歡她的真誠，而他的小說也有不少真實的部分，他說：「我寫的小說比較貼近現實，而我寫的散文則是虛構成分佔多。」作為中文系出身的黎哲舜，本來就對於文學的分類有所疑問，連自己也懷疑《有毛有翼》是不是一本短篇小說集，畢竟書裏的內容有近七成是真實故事，「我常常都有個想法是——所有小說都是改編自真人真事」。其餘的三成虛構則是為了完善小說而出現，比如說為了讓小說的高潮更好看，或將故事變得更為完整。他續道：「或許我反叛吧，想挑戰原有的玩法、既有的印象……文學的分類變得愈來愈模糊，已是過百年前發生的事，小說、詩、散文的界線早就不再清晰。」

談及書中的真實部分，尤其是書裏第一個故事，主人公因為自殺未遂而被送入精神病院，黎哲舜也有相同的經歷。在黎哲舜16歲時，他也因為自殺未遂而出入精神病院，一直也飽受精神病的折磨，在前年也想過再次入院。一直服用精神科藥物的他，因為副作用而無法看書，一度讓他感到無力，「創作需要input，所以食藥讓我不太能寫作」。每當不開心的時候，他也樂意和身邊的朋友分享，「我很喜歡和別人聊天，而寫小說就像講一個故事，和人聊天的一個語氣」，寫一個故事於他而言除了是滿足分享慾，也是期望從他人身上得到安慰——回想黎哲舜在《有毛有翼》未問世前，已經將其中一篇作品〈下落不明〉印成A5大小的小書，放於客廳供朋友閱讀，大概是以文字創作的方式分享生活，和人聊天。

《有毛有翼》4篇故事都是來自作者的生活日常、認識的人和事，小說書寫的同志生活和尋常大眾相距甚遠，對讀者而言陌生而光怪陸離。節錄自其中一篇〈有毛有翼〉寫愛人自殺：「整塊地都是他的精液。就只有他的褲頭前流着一小灘鮮紅色的血，應該是死前在最後的掙扎中射出來的。」描述這種血腥的場面時，黎哲舜的文字都是簡練的，他說自己很怕煽情的文字，「煽情會影響到想寫的某種情緒的準確性」。他看重文字裏的準確，也是由於準確牽連的是真實，呈現現實的重要部分。

將苦痛融入書寫

回想書的名字，一方面是以傳統方式從4篇篇章選題為書名，另一方面，「有毛有翼」是指經歷苦難然後成長的寓意，也切合作者現時階段。黎哲舜分享出版這本書也是一種階段的改變，在寫完最後一篇〈欲止又言〉後，自己就沒有再認真地書寫過小說作品。〈欲止又言〉以書信的方式表達，赤裸地表達愛而不得的感受，也是黎哲舜最為喜歡的一篇作品，他說：「〈欲止又言〉意義重大，是為了紀念一個人，而我寫這一篇的時候挖自己挖得最深。」他在寫〈欲止又言〉時會哭到流淚不止，就像是嘔吐的狀態，「有些說得差的都照吐出來先，將內心的說話都吐出來，就像是飲醉酒、患病時吐出來會舒服一些」。吐出完〈欲止又言〉後，黎哲舜自覺釋懷了，減少了執著，性情也不再那麼剛烈，他說：「在書寫《有毛有翼》整本書時，我整個人的狀態都是比較激昂，比較歇斯底里，整個過程消耗了自己很多能量。」他又提到在小說裏部分角色的死亡會讓他解脫了一些，有一種「角色代我而死」的感覺，埋葬了現實帶來的苦痛。

挖出自己的內心，剖白式的寫作的難處在於作者面對讀者時的勇氣和真誠，而黎哲舜也奉之為小說的重心。他認為自己的寫作離不開「不吐不快」的狀態，比如是對生活的不忿不解，對困境的迷惘或是反思，而這些啟發都是緣於生命中的苦難。「對於目前、短期內的我，要寫作就要suffer。」他說，苦難成為了創作的主要養分，持續創作也意味着面對更多的苦難，但他沒有刻意迴避，更覺得「既然要吐苦水，就要繼續suffer」，苦難也可以是一種讓生活增加趣味的方式。黎哲舜的創作就像處理一個又一個的傷口，寫作就是為傷口換膠布、消毒，而且不能不處理。處理傷口過後，黎哲舜一直都反思自己的寫作之路，他希望作品乃至為人都可以學習變得溫柔，「不需要再那麼衝動、對抗世界，不想有這麼多不滿，學會知足一點」。

《有毛有翼》無疑為我們展現了同志的現實，或許觀眾會視之為奇觀、情慾橫流，但這也僅在於主流異性戀的視角下帶來的歧見，當中的骨場尋歡、為情自殺在社會都是普遍之事，只不過我們不聲張，裝作沒有看到。如同《有毛有翼》的書腰：「本物品內容可能令人反感……」有時候不需淫審處為之辨別、限制，早早就有有色眼鏡去看待同志、性，而那些警告句子更像是陳述事實。

文•楊喜盈

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

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