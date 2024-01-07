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社會實驗：碰上逾百過客 她手寫你心 假日詩人閉關不如擺攤

【明報專訊】詩人黃燦然在電影《詩》到詩要在作者死後才為人所知，他有一條破了又補，補了又破的褲子，形象很是貼近記者在學時讀到的那些淡泊名利、深藏若虛的詩人。但香港有個90後詩人吳敏鈴（Forest）反其道而行，不甘於自己的詩無人知曉，去年1月起每個月四處擺攤為過客寫詩，聽故事同時也說故事。陌生人可會為得一首詩而駐足？

背景

項目：自由定價「你出題，我寫詩」

目的：將陌生人對別人說不出口的心事寫成一首詩給他，並宣傳自己的詩集

人物：吳敏鈴及找她寫詩的人

放下執著 學懂愛自己

2023年12月30日下午，西營盤一間故事畫廊1樓的牆上貼着兩張紙「你出題，我寫詩」、「在香港寫詩維生可以嗎？」目光順着句子而下，只見Forest坐在一張木椅上默默翻書，等待她的第一個客人。活動時間原定在下午2時，時間悄悄流逝，擺放桌子上的書被風擾亂得躁動不安，半小時過去仍不見人，只有從樓下咖啡店離開的人不時路過，瞥了一眼卻不曾停留。Forest跟店員閒談，堅定相信：「會有人來的。」記者正好奇她這份自信從何而來，Forest便迎來她的第一位座上客Peggy。

Peggy一見到Forest，兩人似是舊相識，熱情問了聲好，便開始談天說地。Peggy和Forest的確算是舊相識，但她們的相遇是偶然，Peggy說她在網上看到Forest寫詩，用簡短的文字表達所思所想，觸動她的內心，便特意參加Forest之前關於高敏感性格的分享會，兩人從此結緣。

「高敏感」女子壓力大

Peggy說自己是個「高敏感」的人，旁人的一句話和一個眼神都會讓她止不住思考：「為什麼他看着我？」她從元朗乘港鐵遠道而來，沿途看着車上的女孩子個個妝容精緻無瑕，自己的妝容卻不夠貼服，不禁反問自己：「為什麼我不行？」她指了指臉上的一顆痘痘，說她每次一長痘痘就會心情低落，很是焦慮，便嚴格要求自己戒口，「這樣不能吃，那樣也不能吃」。一到年末聖誕節和新年，少不了慶祝活動，朋友約Peggy打邊爐和燒烤等，種種糖分和「熱氣」讓她感到壓力萬分，「因為害怕長痘痘而推掉朋友的約會」。身邊的朋友勸說她：「其實最留意妳的人永遠是妳自己，他人未必會注意。」但她總是衝破不了容貌焦慮的心理關口。為了皮膚變好，她去做美容療程，又去看醫生，總是覺得不夠完美。她是個做任何事都執著對與錯的人，連要用哪款粉底液都要問遍所有人的意見再作決定，「但他們幫我想好了答案之後，我依然會抱有懷疑，覺得不開心」。Forest告訴她，她認為的完美也許在別人眼中不完美，不用在意他人的眼光，要先懂得愛自己。她請Forest以「愛」為作主題為她寫詩。

〈愛自己〉

請你愛夕陽底下的自己

篤定的影子，是太陽的欣賜

請你愛浪花裡翻騰的自己

波光的暗湧，是海洋的語言

請你愛徘徊在時光的自己

她駐足，張望，掏出星塵

灑在每個早晨的日光上

請你愛星光燦爛的自己

像今夜星星愛着人類

Forest為她念了念詩，然後說：「不要強迫自己做什麼，做自己覺得開心的事就好，每個人都想呈現自己最好的一面」。

事物變遷 富有生命力

Forest說詩是虛無或神秘的，卻有溫暖別人的力量，笑言平日不太會跟家人說自己的心事，「如果我講得出口就唔會寫詩」。她希望將別人說不出口的心事寫進詩中，如同一間收藏心事的房間，透過不同意象的佈置，每個進入房間的客人都有不一樣的體會，也算是為埋藏心底的情緒找一個出口。

如果說詩是一間房，那麼它提供一個聚會的地方。因為詩，Forest跟有一面之緣的人不期而遇。Forest當日第二個座上客是Julia（化名），她甫坐下來告訴Forest她的名字，Forest便大感震驚：「你是不是曾經教過韓國人講廣東話？」原來Forest曾讀過關於Julia的文章，Julia一臉茫然，點頭回應。Forest光憑名字就認出Julia嗎？不然，Forest接着問道：「你1年前是不是參加過『窗後巷』的酒館活動？」她們談了好一陣子。Forest後來告訴記者，她們初見的那次活動，Julia剛好坐在她的正對面，才會認得她的樣貌。Julia現時是一名自由工作者，她不喜歡一成不變的生活，像是細菌會不斷繁殖和變異一樣，眼前的人事物也在更迭流轉，覺得「變化中的事物富有生命力」，便請Forest以「生命力」為題寫詩。

〈生命力〉

別說這漫天的星辰與你無關

你每次眨眼都是允許星星

在你的夢境留下軌跡

別說往島嶼進發的風不可觸碰

你每次轉身都是懷抱風

在一次一次的道路上

選擇迸發的花火

欲言又止的生命，顯得迷人

活在當下 來一場轟烈偶遇

跟Julia的偶遇，算是Forest「你出題，我寫詩」活動的意外驚喜。說到偶遇，恰好是Forest去年3月為一名78歲的退休英文教師（下稱老師）寫詩的題目。Forest說老師在世多年，人生閱歷固然豐富，遇過的人數之不盡，但總會有些人跟他沒能再見， 才有「人世間那麼多相遇，很多時未必會再見到第二次」的感悟。

〈偶遇〉

不要讓我與地塊變動相遇

不要讓我與匿藏的雷相遇

處在光明那端的都不要

不要讓我與沙塵暴相遇

擦身而過也不要

不要讓我與熊熊烈火相遇

星星之火也最好不要

不要讓我殞落於一個房間

花火也不要

今天，只要偶然相遇

明天的都不要

對Forest來說，偶遇是比較「轟動」的一件事，詩中描寫了地震、沙塵暴、火災等，聽上去很「轟動」的天災，但Forest說這些災害都抵不過人相遇那一瞬間的衝擊。最後的詩句「今天，只要偶然相遇／明天的都不要」意思是無論今天還是明天，只要不是此時此刻，沒有當下相遇的「即時感」，他都不想要。

不過老師跟Forest的連繫並未止於〈偶遇〉這首詩，老師每個月都會參加Forest的寫詩活動，出一道題目給Forest，彷彿Forest是他的學生，要完成他的課業。老師會把Forest寫的詩送給好友，也會帶他以前教過的學生去支持Forest。Forest感覺他是一位會欣賞她文字，並且真心跟她結識的朋友。Forest去年9月自資出版的詩集《我們都是被星光哄騙的孩子》，從封面設計到內容都徵詢過老師的意見。記者到訪那天，老師也來了，但見到有幾名參加者翹首以待，他謙虛讓出寫詩的名額，因為作為忠實粉絲的他跟Forest會再次相見。

整個2023年，Forest為逾100名陌生人寫過詩，他們的故事大同小異，要說印象最深刻的那位，必然是第一名客人。她記得首次在太平山街擺攤，攤檔設置很簡陋，只有一張地氈和兩張摺櫈，一名業餘攝影師拿着一部傻瓜機經過，問她為什麼會坐在那裏，然後給她出題，「我才有下定決心踏出第一步之後就要做的實感」。

「在香港寫詩維生可以嗎？」

回歸到最初的問題，「在香港寫詩維生可以嗎？」看到黃燦然在電影《詩》中戲稱自己從香港「經濟流亡」到深圳，這個問題的答案似乎不言而喻。Forest身兼正職，假日才外出幫人寫詩，她坦言作為一個寂寂無聞的詩人，要擺攤才能被看見，怎麼也得有穩定收入才能為生。

Forest，這個名字直譯是森林，取自她鍾愛的兩部作品——導演王家衛的電影《重慶森林》和作家村上春樹的小說《挪威的森林》。因為喜歡寫故事，她大學修讀編劇，但為何不寫劇本，選擇寫詩？她說劇本是一本讓演員、導演和機燈組都讀懂的工具書，而她不擅長把實實在在的工具書寫得仔細，「我還是喜歡寫一些虛無縹緲的東西」。

她說古人寫詩多數因為被貶，現代人很少因失業而寫詩，在香港這個擠擁的城市，人與人之間的關係疏離，不太留意身邊一切，「我哋行過就算㗎嘛，邊會無啦啦喺度諗月亮對我的意義」，為途人寫詩除了建立她跟客人的關係，也是幫他們連結周遭事物。從街邊到咖啡店擺攤，跟客人從陌生到熟悉，聽遍眾人心事、煩惱和願望，Forest每首寫下的詩是屬於客人自己的。2023年完結，「你出題，我寫詩」則未完待續……Forest說：「也許我會嘗試另一個形式去做這件事吧！」

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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