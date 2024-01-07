明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

餐桌共學：小豆大作為

【明報專訊】我在南意大利經營餐廳的host family，福食中經常以各種豆類入饌，如沙律、湯和意大利麵，mamma通常在前一天把一至兩天分量的乾豆煮好，放在雪櫃備用。有一天host family邀了他們的朋友、Slow Food Campania（慢食組織坎帕尼亞區）會長Angelo Lo Conte來吃飯，談起豆類，我才覺知自從在意大利留學時沒再茹素，回港後除豆腐和豆角之類，很少吃豆。

豆科大家族

豆（beans）和豌豆（peas）都屬於豆科，對人類的重要程度僅次於禾本科（稻米、小麥、大麥和粟米等），是最大的植物家族之一，有約17,000個物種。但並非所有豆科都是豆，例如花生（其實不是堅果，而是長在地下的豆莢）、紫花苜蓿（alfalfa）和三葉草（clover）等，豆科植物的種子全都有豆莢。雖然雲尼拿也有豆莢，英文名字是Vanilla beans，但它既不是豆，也不屬豆科，而屬蘭花家族。

豆類與可持續性

豆科的莢果（legume）含豐富蛋白質，為稻米和小麥的2至3倍，是便宜且經濟效益高的蛋白質來源，能代替昂貴的肉類，還富含纖維、維生素和微量營養素。豆類在完全乾燥且儲存環境良好的情况下幾乎不會變壞，可長期存放，能作為匱乏時期保險的糧食儲備。豆科植物與根瘤菌（Rhizobium）共生固氮，能滋養土地，減少化肥使用。相比肉類生產，豆類種植的溫室氣體排放和水足迹（water footprint）較少。聯合國糧食及農業組織（FAO）在2021年已強調，豆類在糧食安全、健康飲食和可持續農業方面起關鍵作用。

富人不吃豆？

人類在30萬年前仍以打獵和採集為生，且在未懂得用火之前，豆已是人類的天然小吃。小扁豆（lentils）能於嚴苛的環境生長，是最早被馴化的豆類，約在1萬年前與小麥和大麥等穀物一起被馴化的最早期植物之一。到人類開始務農，社會階級隨着部落發展形成，富人能負擔得起吃肉，豆類成為富人最先淘汰的主食，使豆類與貧窮聯繫在一起。在大部分發達國家（尤其西方國家），人們可以從動物來源獲得蛋白質的文化中，豆類至今仍是階級的標誌，被視為農民食物或窮人肉類。中國和日本受佛教禁肉食的影響，豆類在餐桌上依然佔據重要的地位，沒有如此牢牢地被貼上貧窮的標籤。

意大利「吃豆人」

意大利托斯卡納人（Toscani）自稱「吃豆人」（mangiafagioli），以示他們的樸素口味和農民出身。Slow Food於2010年在托斯卡納成立Slow Beans網絡，由意大利生產者、廚師和社運人士組成，保護受威脅，甚至瀕臨絕種的豆類，維持其生物多樣性（biodiversity），並透過一系列活動，例如與Meatless Monday（無肉星期一）合作，推廣豆類飲食。如今Slow Beans網絡已擴展至整個意大利，並準備擴展到世界。雖然托斯卡納人自稱為「吃豆人」，但Slow Food Campania會長Angelo認為豆類最能代表拿玻里的窮人料理（cucina povera），豆類與拿玻里密不可分。2014年開始，Slow Food Campania每兩年都在拿玻里市中心舉辦一連兩天的Leguminosa，將豆農與消費者連結。

「以前即使農民貧苦，與城市仍維持深厚的連繫，甚至為宮廷提供農產。歷史食譜中展示了拿玻里大都會與內陸鄉郊農地的連結，我們希望盡力使Leguminosa發揮這種連結的力量，把農民的驕傲重現在餐桌上。」Angelo說。

疫情期間Leguminosa停辦，2023年5月捲土重來，但來到第4屆，目標已不止於經市集把意大利各地生產者與吃貨連結，而是透過不同類型的工作坊和研討會，把消費者、生產者、餐飲業者和記者等社會各階層的人都聚在一起，並開放空間讓農民發聲。Angelo表示今屆最大的意外收穫，是一位來自西西里的豆農把他特有的品種交給一位來自Toscana的婦女，即席示範一種幾乎被遺忘的傳統烹豆方法，這是極具啟發性的交流。

白豆青口意大利麵 連結海陸

與Angelo交談中，得知白豆青口意大利麵（Pasta con fagioli e cozze）是拿玻里著名的食譜，我跟host sister（也是餐廳的sous chef）確認過食材後，似乎有點懂關於食譜的呈現：坎帕尼亞（Campania）內陸農地所產的白豆與港口城市的海產連結。雖然把這道菜帶到香港的餐桌，用的食材全都是進口貨，看似沒什麼意義，但食譜到底要實踐才能真正地傳承，而且好吃嘛。Fagioli意思是豆，一般來說用白腰豆（cannellini），也會根據當地季節或在地食材用不同的豆。在香港找乾的白腰豆不容易，罐頭比較容易買到（英式超市有售），但我覺得自己煮的豆比罐頭好吃，買不到乾的白腰豆，用鷹嘴豆代替也很不錯。我不浸泡豆（所以也不用把浸泡豆的水倒掉），把豆洗淨直接煮軟，盡保留豆的所有營養。意大利麵方面，我以mamma教的方法用杜蘭小麥（durum wheat flour／semola）搓成cicatielli，不想做意大利麵的話，可用任何乾燥短意大利麵代替。素食者可將青口省略，青口汁以蔬菜高湯代替，與白豆打成醬汁，因為沒有青口的鹹味，最後需添加鹽來調味。

食。譜

【cicatielli。材料】（4人份）

杜蘭小麥200克、水50至60克、海鹽／岩鹽1克、麵粉（作手粉用）少許

【做法】

1.把水逐少加到杜蘭小麥，搓成麵糰。

2.搓揉約15至25分鐘成光滑的麵糰。

3.麵糰完成的狀態。

4.切一小塊麵糰，揉成長條狀。

5.把長條麵糰切成約2厘米的麵糰小丁，在枱上撒上麵粉，用食指和中指把小麵糰邊向下壓邊向內捲成意大利麵。備用。

．不做cicatielli的話，可以120克乾燥短意大利麵代替

【白豆青口意大利麵。材料】（4人份）

•青口（連殼）……700克

•乾白腰豆……170克（煮成約500克白腰豆）

•cicatielli……260克

•蒜頭……2瓣

•大葱……40克

•芫荽……10克

•甜椒粉（paprika）……1克（約半茶匙）

•白酒……100克

•特級初榨橄欖油……約70克（約4.5湯匙）

•黑胡椒粉……約0.5克

【做法】

1.把白腰豆放到鍋中，加入2.5至3倍的食水，2克鹽（約1/3茶匙），蓋上鍋蓋，以慢火煮1至2小時至熟透軟身。

2.蒜頭一瓣切半（煮青口用），一瓣切片（煮意大利麵用）；大葱切幼片，芫荽莖切段，芫荽葉切碎。

3.輕輕用水把青口的碎殼冲走。在鍋中放入2湯匙橄欖油，加入蒜頭和芫荽莖，以中火加熱，釋出香氣後加入青口。

4.將青口翻炒約20秒，加入白酒，蓋上鍋蓋。青口半開口後（約1至2分鐘），離火。

5.把5成熟的青口拆肉，2至3成熟的青口連殼留着，備用。蒜頭和芫荽莖丟棄。

6.將煮青口留下的青口汁過濾，篩走碎青口殼。

7.把約150克的白腰豆加到青口汁（約120至150g）中，以攪拌器打成醬汁。

8.在2升的大滾水中加入6克（約1茶匙）海鹽，加入cicatielli煮至浮面（約2分鐘）。如用乾燥短意大利麵，將包裝建議的烹煮時間減1.5至2分鐘。

9.煮意大利麵期間，在平底鍋中放入2湯匙橄欖油，加入蒜片，大葱和甜椒粉，以中小火加熱，炒至釋出香氣。

10.加入剩下的白腰豆，拌炒。

11.加入白腰豆醬汁，加熱。

12.先放入連殼的青口和已煮熟的意大利麵，1分鐘後加入青口肉。煮至青口開口後，關火，以黑胡椒粉調味（青口本身已有鹹味，毋須加鹽）。上碟後撒上芫荽葉，淋一圈橄欖油，完成。

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞