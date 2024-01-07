{港產動畫達人}陳嘉言、黃曉傑、郭永堅 衝破桎梏 跨地域創作 出走 堅守 延續動畫夢

逃脫的機會

Jay是個對動物特別有興趣的畫師。《夏夢迴》是他的漫畫《出走》改編作品。他用自己印象深刻的魚類生長習性，解釋《夏夢迴》名字的意思：「有些魚在河中出生，大個會游向大海，但成年之後又會返來繁殖，還要是同一條河，是一個loop。」動畫中，作為主角的魚卻是人工繁殖的觀賞金魚。在通菜街（金魚街）等待被販售的觀賞魚，無法完成這種迴游，因此它存在於夢中。

他們選用金魚，是因為這種魚類最初在中國培育，恰好配合華語動畫的設定。金魚街水族店把金魚一袋袋掛在舖前鐵網架的景觀，也是港人的集體回憶。牠們被困在塑膠袋內，但袋外的行人也好不了多少，同樣被困在停滯的城市中，要讓自己磨去棱角，符合社會規條。作為另一主角的女子「夏天」，是個在金魚店工作的厭世少女。牆上「肯定要的才可撈出來！」告示，除了反映香港的服務態度，還透露她身為店員的無趣生活。她在童年時曾是活潑女孩，但現在卻叼着煙，空洞地看着街外；潮濕悶熱的空氣是一層無形的膜。

《夏夢迴》與《出走》的故事骨幹一樣，是兩條金魚想從當前觀賞魚的狀態，變回野生動物，重獲自由。Jay在《出走》故事大綱寫下：金魚原本不是這樣的，不止為人類觀賞而生。在牠們的傳說中，如果金魚能找到機會逃脫，在5個世代後方可以歸化大自然。在《夏夢迴》中，Jay為故事加入女性視角。正當兩條金魚望着金魚舖中同樣惆悵、記憶被壓抑的少女時，颱風即將吹到香港；混亂是金魚逃脫的大好機會。

成員遍各地 線上遙距製作

與這個創作三人組的訪問約在香港時間的深夜，原來當時只有Donald在香港，Jay在外地短暫工幹，Ellis則已經移居歐洲任職業畫師。Ellis笑着說，他們最近一次見面，已經是金馬獎頒獎典禮，「出席典禮前，主辦方想要我們的工作照，但我們的合照，恐怕只有Google Meet上的熒幕截圖」。得知這條動畫片是全遙距製作，連金馬執委會執行長聞天祥都吃了一驚。

Donald是《夏夢迴》的監製，負責統籌和跟進流程。Jay和Ellis是導演，Jay主要處理動物和背景，Ellis負責人的動畫；故事板的工作則一人負責一半。Donald解釋，其實自己在2012年畢業後，沒有多做動畫創作，要到2021年得到「動畫支援計劃（ASP）」支持，與Jay共同製作動畫《對倒》，才重拾理想；此前他較多與Jay合作做商業項目。

在Donald和Jay透過香港動畫界知名Instagram賬號「洋葱鬼」，為《對倒》招募動畫師後，才與同在理大數碼媒體系畢業的師弟Ellis第一次合作。當時，Ellis已經在西班牙發展事業，與香港相隔7小時時差。運用白板軟件miro統整團隊各人概念，又用視訊軟件開會，他們已經非常習慣遙距協作。

Donald說遙距協作的難度，在於找到有默契的畫師；大家要有差不多的文化背景，才能有創作共識。Ellis就認為，如何管理衆多藝術家（畫師），在期限內交到作品是一大挑戰。《夏夢迴》在2022年得到ASP資助，屬於最高難度的第三組別「10分鐘的專業劇情動畫」，但製作時程同樣只有半年。在動畫製作開始後，他們的團隊人數愈來愈多，每天要開兩個定時會議，與來自法國、墨西哥、英國、台灣、香港和內地的團隊成員溝通。

他們沒有把時間限制視為死症，反而嘗試新的製作模式，取消行內常用的「清稿」步驟（在確定畫面後重新描繪），節省工序之餘，還能呈現每個背景師的原始筆觸。Ellis續指，「我們feel到每一個artist，在畢業後都在等一個機會，去表現自己的創作熱誠。他們積累了很多技藝，有些人想畫得潦草、開放、狂野些，撞顏色陰沉些，但在商業製作上不能這樣畫」。《夏夢迴》成品風格接近啓發Ellis深遠的日本動畫導演湯淺政明，筆觸狂野、背景潦草，敘事手法也是超現實。還邀請到歌手謝安琪為少女配音，以及香港獨立音樂人Room307（本名Allex Chan），為電影創作讓氣氛從壓抑變為釋放的主題曲。

抽離現實 動畫表達更多

《夏夢迴》沒有既定結局。作者沒有告訴觀衆，到底金魚能不能衝破膠袋，少女又能不能脫離混沌生活，找到亂世中的生活意義。故事留下一句耐人尋味的語句：「係時候返去啦」，觀衆要自行解讀。Jay說，他喜歡用故事跟觀眾交流，而如果動畫的起承轉合很明顯，人們看後少會回味，「現在的結局是完美的」。

對於Ellis來說，動畫過癮之處，在於能觸及內心深處。「我去到不同地方，看到森林、湖泊和動物屍體，我有靈感就可以去畫去做，是自由的。」Jay形容，動畫與現實的微妙距離，讓他覺得過癮。他經常有不同幻想，透過動畫，他可以用與現實距離較遠的方式表達，但又不是完全抽離，「觀衆明知畫面是假，但又會有真的情感」。

曾經拍攝實景短片的Donald說，在實景短片中，演員的表達直接，姿勢、表情、眼神和皮膚，都能給觀衆直接的視覺反應。正正因為動畫是畫出來的，比較間接，創作者可以發揮的、表達更多。Ellis補充：「比如人是肉色的，但在動畫裏面可以是粉紅色。用實景拍出來的話，人們可能會想是不是鏡頭壞了，但在動畫中這可以代表更多意思，顏色配搭得自然，讓觀衆不會覺得怪怪的，更可以去探索選擇這組色彩的原因。」

投入商業創作≠向現實低頭

香港本土製作的動畫比日本和歐美少見。上一部香港動畫電影，已經是2019年的《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》，劇集則是年代更久遠的《老夫子》。Ellis指，香港動畫進程緩慢，但不是因為沒有資源，而是因為各行各業覺得美學不重要，整個環境氣氛不重視藝術，除了動畫，電影、動畫、插畫和文學圈也在萎縮。這也是他在2016年離開香港到法國高布蘭動畫學院進修的原因，希望歐洲的創作環境更適合自己。

與Ellis同屆在理大數碼媒體系畢業、有志投身動畫創作的5到6個同學中，大概只有1、2個還在行內。「視乎用什麼不同途徑接觸animation，做電影圖像、廣告、3D、motion graphics的都有。但真正做動畫電影的是零，香港沒有這個產業。」Ellis肯定地說。

拍一齣動畫有固定開銷，對香港觀衆來說，金額可能非常高。視乎複雜程度，每分鐘的動畫可用上數十萬港元。但Donald指，我們不能先入為主，覺得金額高就是「燒錢」，而要理解動畫製作涉及很多流程，要有足夠製作成本才能給畫師合理回報。Ellis認為，很多時候人們低估了動畫的難度，動畫是從零開始，由一個念頭發想，到決定劇本、風格、視覺元素和合作模式。繪畫也要對人體或動物的姿態掌握準確，同時不能機械地做，因為畫面要富有情感。

不過，Ellis亦指，當動畫創作的環境如此艱難，仍有這麽多這麼多學生選擇讀動畫，證明動畫一定有吸引之處；關鍵就在，怎麽找到自己的出路。商業動畫是Jay和Donald主要的收入來源，他們的心態是，在商業工作上也完全投入，保持熱誠、真誠，尊重自己的出品。Jay不覺得這是向現實低頭，反而視商業項目為練習，不去看輕這件事。Donald補充，「可能藝術相關的事情，必須有商業成分才可以sustain，沒有資源不能做下去。要結合商業市場，有個value創作才可以expand，要抽離晒完全獨立、成仙吃風都生存到？我們不是這種」。

與《夏夢迴》的結局一樣，創作三人組的未來走向也是開放式的。Ellis說：「現實是，贏了金馬，也不等於馬上可以拍第二條片。」他感嘆，自己當然很希望可以全職做動畫電影或劇集，或可以負責較大型的動畫製作，但前提是先要累積人脈和作品集。《夏夢迴》曾參加西班牙、意大利、荷蘭和台灣的影節，曾向「法國安錫國際動畫影展」和「金馬創投會議」提案。目前，Donald已聯絡台灣的串流平台安排動畫上映，亦透過法國發行商在當地放映，至於香港就正等待私人放映委約。

《夏夢迴》打開大門

接下來，他們未必有機會申請下一屆的ASP資助，因為每名導演只能申請一次資助計劃。他們會繼續協力創作，各人的項目也會有交集，但Ellis未敢明言將來，僅道策略是「當古仔夠好，就去參加影節，去pitch、敲門，找尋資源」。當有投資人看重自己的劇本，才有機會拍下一部動畫片。然而他說不用灰心，「做完這次，我們已經為自己開了大門，讓大家看到，香港動畫是可以表達細膩感受。希望動畫的14分鐘裏面滿滿的回憶和情感，觀衆都能感受到」。

如《夏夢迴》結尾所述，動畫是獻給「給那顆未被腐化的初心」；這三位和更多的動畫人，也正在渾噩環境中，嘗試打破各自的桎梏，若「不夠氧氣，那就張大一點嘴巴吧」。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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