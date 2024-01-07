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向台灣取經 減廢習慣之養成

【明報專訊】新年伊始辭舊迎新，香港減廢路也將迎來新一章，4月起實施垃圾收費，人人都要為自己的垃圾付上代價。新政策相信需時適應，了解前人經驗或許幫得上忙。台灣雙北推行垃圾徵費多年，記者找來3位在台港人和一位台灣人，從他們的生活體驗取取經。

對比4人經驗，不同住所處理垃圾的模式深深影響減廢效果。對垃圾徵費最無感覺的是黃潔玲（Kit），由於垃圾費包含在管理費之中，她毋須購買指定垃圾袋，亦不清楚到底要為垃圾付多少錢。「我只是將垃圾放在大廈指定的位置就可以，至於垃圾分類也是極之求其。」Kit回想起以前會到綠在區區回收，覺得回收物獲仔細分類及認真處理，給予她信心；相反在台北居住時，其大廈的回收桶不會細分塑膠種類。此外，當地傳媒曾經追蹤去向，揭發回收物並不一定獲妥善處理。「住在台灣之後，我處理垃圾的態度基本上是疏懶了。我覺得不需要花時間去做，無意思的。」

Kit對回收效用存疑，加上欠經濟誘因，即使她繼續按回收桶的指示分類垃圾，但不曾因徵費政策而減廢。要改變人們的生活習慣，她認為要麼有罰，要麼有獎，譬如在北歐的超市交還膠樽鋁罐可取回按金，香港於綠在區區回收儲分也可換取日用品。

台灣人Allen居住的社區同樣毋須自行買指定袋，家裏仍然重視回收，會以紙張、塑膠、廚餘和一般垃圾作分類，再棄置於社區內24小時開放的垃圾收集處。該處並無專人監察，記者好奇會否有人不做回收？Allen說相信清潔公司有訂立超額條款，因為社區曾張貼這樣的告示：「呼籲各住戶，拜託譬如廚餘等回收物不要丟到垃圾裏面，這樣的話社區就需要再多收費」。收費的潛在可能提醒住戶，要更注重分類回收。

Allen曾在香港讀大學，被問到兩地回收習慣的差異，他先是說起自己接受的回收教育。他憶述從小學到高中設有固定打掃時間，值日生要把垃圾丟到校內的中央收集點。「垃圾分類非常嚴格，會有輪值的學生或老師在那邊盯，就是大家一定不能丟錯回收。」回收分類極仔細，同樣是紙，紙盒和紙碗形狀不一也要分開回收。

從甚為重視回收的高中環境，跳到香港的大學，Allen初時明顯感覺到落差，譬如宿舍每層設有一個很大的垃圾桶，但回收桶則要乘搭電梯到地庫才能抵達。身邊的同學大多隨手把垃圾丟在垃圾桶，他後來也沒有特別分類回收。Allen覺得回收風氣頗重要，「以前我在高中的時候，風氣是非常的（旺）盛。就算有機會不用遵守（規定），但還是會覺得不遵守，好像心裏良心過意不去那種感覺」。他現時在台灣工作，公司的回收桶同樣位置較遠，身邊同事疏於回收，他也並不會像在家裏那麼注重分類。

棄置心得：不求輕只求不佔位

有別於上述二人，來台近兩年半的Jackie要恒常為家居垃圾購買指定袋，推動他多做回收。便利店售賣不同大小的指定袋，獨居的他最初選購5公升袋，後來開始分類回收減廢，現在通常買3公升袋。他向記者分享心得，垃圾不求輕只求不佔位，「飯盒那些杯和紙，除非自己剪開或者把它整平，如果整個盒扔進垃圾桶，其實誇張一點，可能一餐飯飯盒加飲料，你就已經無咗半個袋」。因此他有段時間盡可能堂食，外賣可免則免。

Jackie住新北，指定袋是粉紅色的，違規垃圾會非常明顯，「垃圾桶基本一望過去，全部都是粉紅色的垃圾袋」。至於大型垃圾例如家俬，只要是木製品便可致電專線，安排清潔隊免費前來收集。他搬屋時曾預約服務，接線生會問丟棄的是什麼、其數量和尺寸。「如果我說有一個煲都想丟棄，他就會說那些不是木製的，無得回收。」

台灣歌手林宥嘉《垃圾寶貝》一曲融入垃圾車行駛時的音樂，創作靈感來自香港作曲人李拾壹來台時的新鮮體驗。相信另一個香港人Ivan對垃圾車音樂也是耳熟能詳，他曾在台中住過兩年，由於社區不設收集處，所以要等待垃圾車定時駛過，才可下樓扔垃圾。先到的垃圾車會收集一般垃圾，附設廚餘收集桶；接着另一輛車抵達，接收紙張、玻璃等回收物，居民毋須事先分類。雖然台中並沒有實施垃圾徵費，但Ivan發現人們很自律分類回收，「其實大家都係咁做的時候，他們就會咁做，不會覺得需要額外多咗精神、時間」。

上文提到對徵費「無感」的Kit說，不少人租屋時會詢問需不需要「追垃圾車」，傾向選擇設有垃圾收集處的社區。Ivan搬到台北時，誤以為其社區屬於後者，怎料要繼續做追車一族。不同的是，他現在要購買指定垃圾袋，而且垃圾車與回收車會停留大約5分鐘，「（隨車職員）會望一望，你（放）錯的話會告訴你」。此外，以前在香港或許擔心異味，少有將廚餘留過夜，Ivan來台後發現居民會妥善保存廚餘，例如自設有蓋的廚餘桶，或是將一整袋廚餘放入垃圾車，該膠袋不會視作垃圾，毋須收費。

香港落實垃圾收費後，會否吹起回收風氣？3個在台港人當中，Jackie處理家居垃圾的做法，與香港住宅大廈未來的收費模式最接近。身處異地，他從頭開始學習為垃圾付代價，恍如香港人即將經歷的過程。「（徵費）多多少少都會改變你的生活習慣」，他舉例家中增設回收桶會佔據位置，滿了要花時間走一趟回收點，亦試過指定袋耗盡卻忘記買，「但是我覺得純粹要花一些時間去適應，也不是說很難去改變」。

文˙朱令筠

圖•曾憲宗、朱安妮

編輯•王翠麗

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