打開垃圾：垃圾收費在即 包底不包底？ 屋邨方案數難計

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年4月開動。垃圾打包後不再不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

【拆解垃圾】

難追蹤源頭不明垃圾

晚上7時多，李子君帶記者來到太和邨其中一座的31樓，只見走廊存放數袋垃圾，正等待清潔工人逐一收走。然而垃圾並非只出現在單位門外，有些人棄於上鎖垃圾房外，有些則選擇升降機對出的公共地方。為什麼這樣？「因為（有些居民）覺得擺（自己）門口好污糟，有些餸汁或蟑螂。」管業處的告示表明公共地方嚴禁擺放雜物，一經發現會即時清理，然而有居民依舊無視警告。

沿途審視垃圾的包裝，要不用上管業處提供的白色膠袋，要不重用店舖的購物袋或外賣袋。垃圾收費實施後，若像太和邨採用「按袋收費」模式，垃圾包裝必須改頭換面，統統使用綠色指定膠袋包妥才合規。若套用現時胡亂棄置的情况，法團或管理公司很難追查違規垃圾的源頭。李子君無奈道：「某街坊可能聰明啲，半夜拿出來，拿到樓層的垃圾房門口。這些都是很難捉的，很難去證明這個身穿紅衣的人，原來是高3層樓走下來棄掉的。」政府在垃圾收費的《良好作業指引》建議，在經常發現源頭不明住宅垃圾的地點，物管公司應考慮採取跟進措施，例如加裝閉路電視（CCTV）。安裝成本是一大考慮，如果一層3隻翼也要有CCTV，動輒花費過百萬。

從棄置地點區分，家居垃圾可分為3類，首先是上述一般垃圾，第二是未能放進袋的大型垃圾，第三是可回收物。太和邨設有3個垃圾站，現時居民可把大型垃圾棄置於此。由4月1日起，每件大型垃圾時必須貼上指定標籤，盛惠11元。李子君聽過有人提出：「要咁貴買個標籤，我晚上下來這裏（垃圾站），撕一個標籤返來貼在我那裏（的垃圾）再扔棄，那又得不得呢？」垃圾站一向在非開放時間上鎖，以免有人違法傾卸建築廢料。不過記者發現垃圾站未開放，門外已有幾袋源頭不明的垃圾。就算清潔工當值期間，他們有時需要短暫外出工作，令垃圾站成無掩雞籠。

部分居民未有回收習慣

一般垃圾與回收物此消彼長，多做回收，自然減少垃圾。現時管業處派發白色半透明的垃圾袋，隱約看到內裏物品。「這個紙筒可以（回）收啦，這個鐵罐可以（回）收啦。」李子君一邊洗樓，一邊指着許多回收物均被當作垃圾棄掉，可見居民未養成回收習慣。太和邨每一座的地下大堂均設三色回收桶，近年伴隨環保意識抬頭，回收桶的使用量相應提高。

李子君憶述設桶初期，居民經常胡亂回收，「初初唔識，整個麥當勞扔進去，吃完的雪糕又掉進去，他以為雪糕的容器是很容易回收的」。為教育居民妥善回收，屋邨管理團隊於桶上貼有清晰指示，譬如「藍廢紙」不能放入污染紙張、紙巾或是紙包飲品盒。現場視察三色桶相當整潔乾淨，法團透露清潔工每天打掃，收走並暫存回收物，等待回收商每周一次到訪運走。

【垃圾有價】

包底變相「雙重徵費」

垃圾收費以財政誘因推動市民減少家居廢物，不論市民或是住宅管理者，也要計一計新政策實施後的成本。零售點發售9種不同大小的指定袋，以配合使用者需要。此外，另設240公升和660公升容量的大型指定袋主要售賣予設有垃圾槽的住宅處所，最大的660公升指定袋售價為73元，240公升則26元。

太和邨全邨接近7000戶，法團比較過不同垃圾處理方法，優缺點與開支羅列如下：

‧方案一（完全不包底）

只購買660公升指定袋收集公用地方垃圾。清潔工要區分違規家居垃圾，增加工作量。此外，拒收違規垃圾導致囤積，或致衛生問題。

每月開支：

73元×558袋*= 40,734元

（*按現時公用地方垃圾量估算）

‧方案二（為家居垃圾包底）

購買660公升指定袋，收集公用地方以及為家居垃圾「包底」。清潔工毋須分類，但失去污者自付的政策原意。

每月開支（全包底）：

40,734元+（73元×4929袋#）

= 400,551元

（#按現時大廈垃圾量總和估算）

（為七成家居垃圾包底）：

40,734元 +（73元 x 3450.3袋）

= 292,605.9元

‧方案三（全民派袋）

購買住戶需要的指定袋，以及公共地方所需的660公升指定袋。價錢昂貴，並需要室內地方儲存指定袋。只計算向住戶派發一包10公升指定袋，開支已經超過30萬元。

太和邨因成本考慮撇除方案三，已經張貼告示通知居民，現納入管理費內的白色垃圾袋只會派到今年3月，日後要自行買指定袋。整條邨難免有害群之馬，尤其在居民不熟悉新政策時，方案一完全不包底會導致衛生問題，並不可行。

管理公司與法團現時討論的重點，是在方案二之下到底要包底多少成，至今仍未有定案。模擬包底七成，即只有3成居民有合規格地包妥垃圾，包括使用指定袋，垃圾沒有伸出袋口或刺破袋身等違規情况。「一開頭那半年，政府都說是適應期，起碼部分住戶像有些長者未必知道……」法團並沒有太多資源自行籌備宣傳工作，唯有嘗試在即將舉行的業主周年大會簡介，「好老實講除了海報、政府賣廣告，但沒有更多教育的話，他們很難知道（收費詳情）」。

居民質疑為不守法者埋單

包底的好處是前線清潔員工毋須區分開違規垃圾，節省工作量；但壞處是包底愈多愈貴，更有「雙重徵費」之意，懲罰乖乖買指定袋的市民。李子君在「太和邨業主立案法團」facebook群組發放垃圾收費的資訊，接獲不少回應。「佢（居民）就話我守法，點解要罰我錢去（補）貼那些不守法的人。我話無辦法，點樣可以分開守法與不守法的人？我分唔開呀。」她語帶無奈。

法團每月盈餘不多，垃圾收費勢必加重財政負擔，未來或許需要增收管理費。李子君提到去年因應屋邨老化須進行維修工程，上調管理費20%，已遭居民強烈反對，「仲話加佢60蚊膠袋費？同你死過呀」。

【垃圾新生】

憂回收量增多 難及時處理

垃圾收費將改變居民的生活習慣，為配合政策，法團亦打算調整垃圾管理方法。數數太和邨邨內垃圾桶，還有不太起眼的小型廢屑箱，這些公共垃圾桶通常擺放在升降機大堂。根據《良好作業指引》，廢屑箱並非用作棄置家居垃圾，而居民扔進小型垃圾時毋須使用指定袋，不過清潔工最終仍須以指定袋包妥，才可把垃圾交給廢物收集商。換言之，廢屑箱的指定袋開支由管理公司承擔。因此法團打算日後減少公共垃圾桶的數量，只餘下「旺區」的垃圾桶，以免增添財政負擔，這做法亦符合《良好作業指引》的建議。

回收方面，除了每座設置三色桶，太和邨的公共位置還設有舊衣、玻璃及其他塑膠回收。為節省指定膠袋的開支，相信未來將會有大量居民支持回收。法團對於龐大的回收量亦有擔憂，「其實很難有位置堆積這些存貨，因為現在（回收商）是一個禮拜收一次」。他們期望回收商可以來得更頻密，甚至仿照食環署每天恒常收集垃圾的頻率，有助屋邨處理回收物。

【環保有計】

收集二手物資 街坊尋寶

垃圾收費未實施，李子君已經養成回收習慣。家居回收一點也不難，她先把回收物與其他垃圾分類，譬如包裝紙、鋁罐、雜膠，「（外賣盒）底部很油、很多餸汁，但是表面冲一冲、抹一抹，都可以回收」。她將回收物清潔後放進環保袋，再帶到樓下三色桶作分類回收。最終她扔棄的垃圾大多為廚餘，因為邨內未有設置廚餘回收機。

居和樓地下管理處放置了一個膠箱，標示寫着「環保物資收集箱」。這是李子君的提議，居民可以在交管理費時，順手投放七成以上新淨的物資，將在嘉年華讓大家免費領取。她透露活動適合街坊尋寶，深受歡迎，「好多淋淋瀋瀋，杯、瓷器、書、CD，希望辦這些二手嘉年華有助他們減廢，又幫到他們清屋」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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