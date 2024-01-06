防泄露挖點 白松露獵人摸黑上山

【明報專訊】白松露是一種稀有的地下真菌，僅能夠在特定自然環境和氣候中生長，例如潮濕環境及特定樹種的樹根附近。它主要產於意大利、法國和克羅地亞等地，當中以意大利阿爾巴的出品最著名。白松露產季介乎10月至12月初，由於無法人工培植，因此產量非常有限，使得白松露更珍貴和特別，甚至被喻為「白色鑽石」。其價格取決於多個因素，包括當年產量、大小、形狀和新鮮度，體積愈大，味道愈濃，價格亦愈貴。Alan說由於2023年的天氣適合白松露生長，因此產量較2022年多，價格亦較往年便宜近四成，以他從當地訂購的阿爾巴白松露為例，一顆約20克重只需約800港元。