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旅遊

知多啲：國際白松露展 大師班教聞香

【明報專訊】難得前往阿爾巴，Ronny推介大家參加當地舉行的阿爾巴國際白松露展（International Alba White Truffle Fair）。展期在每年10至12月初的周末，於市中心的Cortile della Maddalena舉行。白松露獵人會把採集得來的白松露標明價錢，放在攤位的專櫃內讓客人選購。由於每年產量不同，因此定價相當飄忽。Ronny說雖然售價主要根據大小及重量而定，但未必有統一標準，由於白松露愈大愈香，因此體積稍大的，售價可能已倍翻。Ronny與Alan又提醒，由於白松露無地區監管，其他地區的白松露獵人也可能會趁展期舉行，把別處的白松露拿到展場發售，即使現場購買的都不一定是產自阿爾巴。

外地白松露或魚目混珠

大會亦設有品酒門票，入場時可獲得酒杯，除了可在大會設立的「酒吧」品嘗兩杯較高級的葡萄酒，還在可場內其他葡萄酒攤位免費試飲。此外，場內還有其他體驗活動，例如騎驢、品酒工作坊、名廚示範等，其中Alan強烈推介參加白松露大師班，「好多人以為白松露得一種氣味，但其實視乎它生長在什麼樹木或環境下，香氣也有不同，例如有些白松露的泥土味較重，有些則會散發花香，大師班便會教參加者聞香」，由於反應熱烈，必須及早在網上預訂門票。●

阿爾巴國際白松露展

日期及時間：每年10月至12月初逢周六、日上午9:00至晚上7:30

普通門票：6歐元（現場）、5歐元（網訂）

品酒門票：10歐元（現場）、9歐元（網訂）

網址：www.fieradeltartufo.org

其他知名白松露節

Acqualagna White Truffle Fair

日期：每年10月至11月

地點：意大利馬爾凱行政區的阿夸拉尼亞市網址：acqualagna.com/en/fiera-nazionale

San Miniato White Truffle Market Fair

日期：每年11月期間周末

地點：意大利Tuscany行政區的San Miniato

網址：bit.ly/4aIWaE0

[旅遊]

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