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冬日追逐白松露幽香 意國阿爾巴 「六折價」歎白鑽

【明報專訊】早前在港舉行的全球阿爾巴白松露拍賣晚宴上，一顆重1004克的阿爾巴白松露以破紀錄110萬港元成交。有「白色鑽石」之稱的白松露（white truffle），罕有珍貴，尤以意大利阿爾巴（Alba）的出產最為著名，當地甚至在每年冬季舉辦國際白松露展，吸引全球白松露迷朝聖。葡萄酒專家劉偉民（Ronny）正是其中之一，廿年來已經六度飛往當地品嘗白松露，每次提起，還是忍不住流露出一臉饞嘴表情。

Ronny經常到全球的酒莊試酒，2012年更獲得意大利酒莊邀請到當地釀酒，因此他每年均會多次飛到意國，監控釀酒狀况。疫情過後，他在去年11月尾帶領一群酒友，飛到意大利西北部皮埃蒙特（Piemonte）行政區的阿爾巴歎紅酒。Ronny說雖然Piemonte擁有著名的Barolo及Barbaresco葡萄酒產區，「但由於已踏入冬季，幾乎所有酒莊都完成收割葡萄及開始釀酒，對我來說再到酒莊的意義不大，只是帶酒友去不同酒莊試酒。如果我在這個季節來阿爾巴，便一定是為了去吃白松露」。

新鮮度爆燈 難帶回香港

Ronny在這20年間，為了品嘗白松露已飛往當地6次，如非疫情肆虐，相信還會多飛2、3次。他說在20年前第一次在阿爾巴品嘗白松露，瞬間就為這迷人的香氣傾倒。「白松露的香氣不似黑松露般濃烈刺鼻，而是散發出陣陣獨特幽香，看似簡單得來又沒有其他食物可以取代。」雖然香港酒店或高級餐廳在每年10月至12月初均推出白松露菜式，但他始終認為白松露出口後味道會改變，而新鮮程度絕對是美味的關鍵；再加上當地售價較便宜，可以讓他大口大口地品嘗。

專售意大利葡萄酒的DECO Wines董事總經理郭奕麟（Alan），也為了生意而多次飛到阿爾巴。他認同如果愛吃白松露，可以在當地餐廳放開懷抱地吃，因為價格可以比香港便宜逾四成。他又補充，雖然其他地方也有出產白松露（見「知多啲」），但香氣都較阿爾巴的遜色。

無法人工培植 採收靠運氣

如此鍾情白松露，Ronny可曾帶回港慢慢品嘗？「白松露不可存放太久，一般從泥土掘出後，最多（擺放）10天，香氣便會消失。我試過用不同方法運回香港，例如包着廚房紙、放在裝滿米的容器內，亦試過在離開阿爾巴當天才到市集買，心想應該萬無一失，但回港卻發現它縮細了一半」。由於白松露體積愈大，價錢愈貴，加上抵港後味道不夠新鮮，令他非常心痛，因此只能飛到當地品嘗。

他又指每次到訪，能否吃到美味的白松露，其實也要碰運氣，「因為白松露要在潮濕環境下才能生長，例如2022年阿爾巴天氣較乾燥，所以只能採收到體積較小的白松露，氣味也淡一點」。他說始終白松露只可天然生長，聽天由命。

配意粉、煮蛋 熱力逼出香氣

山長水遠到意大利，應該到哪些餐廳吃才正宗？Ronny說根據多年經驗，發現不一定要到米芝蓮星級餐廳品嘗，「白松露一直是阿爾巴的家常菜，所以很多餐廳的廚師也懂得處理。而且要發揮白松露的迷人香氣，菜式本身的味道最好不要太複雜。當地人最愛拿來配意粉、意大利燴飯、煮蛋，上桌時才將白松露刨成薄片放到食物上，以食物的熱力逼出香氣」。他特別推薦搭配熱融芝士，兩者香氣繚繞，令他回味至今，訪問時還忍不住流露出饞嘴表情，難怪千里迢迢，也要到當地一遊。

Alan則補充，雖說不一定要到有名氣的餐廳，但起碼也要先預約，這是由於白松露香氣的保質期短，餐廳不會在沒有客人預約下貿然入貨，「而且白松露要先用濕布清理表面泥塵及風乾後，才可一片片刨到食物上，但只要一沾水，香氣會流失得更快，大約兩日便會完全消失」，所以他說店家更不會冒險以大粒的白松露備料，如果隨心到餐廳用餐，很大機會只能吃到體積較細、香氣較弱的白松露。●

●意大利旅遊錦囊

證件：持特區護照前往意大利毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.5港元

機票：1月國泰航空來往意大利米蘭馬爾彭薩機場，連稅$8354起

交通：由米蘭乘搭火車前往阿爾巴，車程約4小時

文：周群雄

場地提供：mato coffee wine

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]

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