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開眼 玩樂擴志

E倉打卡歎「監獄啡」

【明報專訊】看過展覽後，來到監獄操場，適合來點輕食調劑心情。特色咖啡店愈開愈多，但監獄與咖啡店的組合，可說是最另類的歎啡體驗之一。本地咖啡店On The Hill Coffee Bar在觀塘、北角等的分店各有不同風格，他們最近更進駐中環大館，打造監獄cafe！

咖啡店落戶前域多利監獄E倉，裝潢融入本身建築特色，已打通的兩側囚室，一邊用作準備飲食的店面，另一邊則添置不鏽鋼桌椅，除了可坐下來歎杯「監獄啡」，還可以與保留下來的囚倉門打卡，短暫「體驗」監獄生活。

店內主打fruity咖啡豆，每2、3星期就會轉豆，保持新鮮感。喜歡層次感的啡迷，店內多款Dirty充滿特色，牛油果奶昔調配的Avocado Dirty味道清新，自家製濃縮奶冲調的Deluxe Dirty奶味醇厚，而混入牛奶和煉奶的Thai Dirty，甜味與苦味的層次更分明。為了照顧不飲咖啡的朋友，他們特意推出無咖啡版的Dirty——Thai Grandpa。外表綠白相間，同樣以牛奶與煉奶為基底，然後冲入綠茶，清雅的茶香與幼滑香甜的奶味碰撞，更具層次。

咖啡以外，這裏還提供輕食，如蛋糕、特色法包等，最特別的一定是芒果西米蛋糕，將經典港式糖水重新演繹，層層蛋糕夾滿西米，口感有趣！

On The Hill Coffee Bar

地址：中環大館E倉

查詢：9841 4827

[開眼 玩樂擴志]

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